SÃO PAULO, SP, E BUENOS AIRE, ARGENTINA (UOL-FOLHAPRESS) - Santiago Hezze, meio-campista do Huracán, é o novo alvo do Palmeiras no mercado da bola.

Mas afinal, quem é Santiago Hezze?

Hezze tem apenas 21 anos, mas é titular absoluto do Huracán desde 2021. Ele joga como volante e usa a camisa 5 do clube argentino.

O jovem se garante em campo com um desempenho individual brigador e maduro. Era capitão da equipe em 2021 com apenas 20 anos, capaz de proteger bem os zagueiros e acionar rápido os meias ?também pode ser improvisado na armação, embora seu forte seja o desarme.

Não é um jogador que está se destacando na liga local, até pela fase tétrica da equipe, mas chama atenção pelo fôlego dos 21 anos e pela rapidez de pensamento. Toca curto, geralmente de primeira, e é visto como alguém que se vira bem em espaços curtos.

Hezze jogou uma partida na seleção sub-23 da Argentina.

Curiosidade: ele é sobrinho de Turco Mohammed, técnico do Atlético-MG no ano passado.

HEZZE OU ANÍBAL MORENO?

Enquanto Moreno, do Racing, que disputa a Libertadores, tinha motivos para permanecer na Argentina, Hezze tem razões para sair do Huracán o quanto antes: o clube anda em péssima fase, ameaçado de rebaixamento e em grave crise com a torcida.

O Huracán ocupa a 27ª e penúltima colocação é um time dos mais tradicionais na Argentina, fazendo até por merecer ser chamado, por história, de "sexto grande do país", mas vem trocando de técnicos com frequência e despencando a cada mês.

Hezze é companheiro de equipe de Fernando Tobio, zagueiro que não deixou saudades em seus tempos de Palmeiras.

INTERESSE EUROPEU

Segundo o jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado da bola do futebol europeu, Santiago Hezze esteve próximo de acertar com o Anderlecht, da Bélgica, nesta janela de transferências. No entanto, a negociação não se concretizou.