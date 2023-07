SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Durante o jogo desta terça-feira (25) do Palmeiras, pelo Brasileiro sub-20, o atacante Kevin marcou um golaço..

Aos 20' do primeiro tempo, Kevin ampliou o placar para o time fazendo um gol olímpico. Foi o segundo do alviverde.

O time paulista se classificou para a semifinal do campeonato, após vencer o Botafogo por 4 a 0. No jogo de ida, as equipes empataram o jogo em 3 a 3.

Kevin subiu para o profissional do clube, mas devido a necessidade de classificação o atacante foi relacionado para a partida.