SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Fora da pré-temporada do PSG no Japão, e com muitas especulações envolvendo seu nome, Mbappé apareceu com o semblante bem tranquilo nesta terça-feira (25) ao atender os fãs.

Afastado desde a última sexta-feira (21) pelo PSG, Mbappé está treinando no CT do clube junto com os jogadores fora dos planos.O jogador atendeu aos fãs no lado de fora do local, e ao jornal francês 'Le Parisien', disse como estava se sentindo por conta dos últimos dias. "Estou muito, muito bem"'

Desde que o clube decidiu deixar Mbappé fora da viagem ao Japão, ele esteve três vezes no CT para sua rotina de treinos.

Em todas as vezes, o jogador desceu do carro onde estava e parou para tirar fotos com os fãs e distribuiu autógrafos.

A atitude do francês chamou a atenção nas redes sociais, que apontaram que ele nunca havia feito algo parecido nos últimos seis anos em que esteve no clube.