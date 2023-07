SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em partida marcada por um lance de confusão da árbitra -que invalidou um gol confirmado pelo VAR e logo voltou atrás-, a Espanha goleou a Zâmbia por 5 a 0 no Eden Park, em Auckland, na Nova Zelândia, nesta quarta-feira (26). As espanholas garantiram vaga nas oitavas de final.

Abellera, Hermoso (duas vezes) e Redondo (duas vezes) fizeram os gols da partida. Hermoso ainda teve um gol anulado por impedimento.

Com o resultado, a Espanha assumiu a liderança do grupo C, superando o Japão no saldo de gols (8 a 7). Espanholas e japonesas somam seis pontos e já estão classificadas às oitavas de final, enquanto Zâmbia e Costa Rica, que não pontuaram, estão eliminadas da Copa.

Na próxima rodada, Espanha e Japão se enfrentam pelo primeiro lugar da chave. Zâmbia e Costa Rica jogam em busca do primeiro gol e do primeiro ponto.

CURIOSIDADES

Jeniffer Hermoso, que marcou dois gols na partida, chegou a 50 tentos pela Espanha. Este foi o centésimo jogo da atacante com a camisa da seleção nacional.

O resultado de 5 a 0 foi a maior vitória da Espanha na história dos Mundiais Femininos -antes de 2023, a Espanha havia participado dos Mundiais em 2015 e 2019 e ganhado duas partidas.

COMO FOI O JOGO

Explosão inicial e desaceleração. A Espanha começou a partida com tudo, marcando dois gols antes dos 15 minutos, dando impressão de que poderia construir uma goleada logo no primeiro tempo. No entanto, aos poucos, a equipe foi desacelerando, e levou a vantagem construída no início para o intervalo.

Mudanças funcionam e dão fôlego para a Espanha. Pensando na rodada decisiva do grupo, em que decide a liderança contra o Japão, o treinador Jorge Vilda resolveu poupar várias titulares no segundo tempo. A estratégia deu certo. Eva Navarro e Redondo, que entraram na etapa final, brilharam e ajudaram a construir a goleada.

ESPANHA

Misa Rodríguez; Batlle (Hernandez), Irene, Ivana e Olga; Abellera, Aitana (Guerrero) e Alexia Putellas (Redondo); Paralluelo (Eva Navarro), Mariona (Del Castillo) e Jenni Hermoso. Técnica: Jorge Vilda.

ZÂMBIA

Sakala; Belemu, Musesa, Mweemba (Phiri) e Tembo; Susan Banda (Wilombe), Lungu e Katongo (Lubandji); Kundananji, Mapepa (Chitundu) e Barbra Banda. Técnico: Bruce Mwape.

Estádio: Eden Park, em Auckland (Nova Zelândia_

Público: 20.983

Árbitra: Oh-Hyeon Jeong (COR)

Assistentes: Lee Seul Gi (COR) e Mi-Suk Park (COR)

Cartões amarelos: Lubandji e Tembo (ZAM)

Gols: Abellera (ESP), aos 8 minutos, e Hermoso (ESP), aos 12 minutos do primeiro tempo; Redondo (ESP), aos 23 e 35 minutos, e Hermoso (ESP, aos 25 minutos do segundo tempo.