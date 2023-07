BRISBANE, AUSTRÁLIA (UOL/FOLHAPRESS) - Titular na vitória do Brasil sobre o Panamá por 4 a 0, Lauren destacou a importância das categorias de base e do bom ambiente da seleção para a boa estreia.

Lauren explicou que o fato de ter disputado várias competições internacionais em categorias de base pela seleção ajudou contra o nervosismo do primeiro jogo. Apesar de entender que o ambiente de Copa é diferente, a defensora entende que estava mais pronta para encará-lo por conta da experiência no sub-17.

A zagueira da seleção afirmou que uma das principais marcas desse time é o bom clima entre as jogadoras. Lauren sente que isso se intensificou com a aproximação da Copa do Mundo e pode ser um diferencial: "O time está unido, vamos fazer isso valer a pena e ser real".

Lauren, que joga sua primeira Copa, disse que a França, próxima adversária do Brasil, não traz boas lembranças: "Eu estava assistindo em casa. Não é uma lembrança muito boa. Espero que dessa vez seja diferente". Em 2019, a seleção europeia, então anfitriã do Mundial, eliminou as brasileiras nas oitavas de final.

A seleção brasileira volta a campo no próximo sábado (29), às 7h (de Brasília), quando encara as francesas. O jogo é válido pela segunda rodada do Grupo F, do qual o Brasil é líder isolado.

"Fazer a base te deixa mais pronta. Cheguei na seleção tem um tempinho e sinto que hoje estou mais preparada do que estaria se não tivesse a base na seleção e nas equipes. Os protocolos da sub-17 são parecidos com o da principal. Chegamos aqui e o ambiente é diferente, mas não tanto. Chegamos mais preparadas, não é tão novo e isso faz diferença", disse Lauren, em entrevista coletiva em Brisbane.