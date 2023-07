SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Atual campeão olímpico, o Canadá saiu atrás no marcador -um lindo gol olímpico-, mas conseguiu se encontrar e virar o jogo contra a Irlanda, nesta quarta-feira (26), no Estádio Retangular de Perth, na Austrália.

Mc Cabe abriu o placar para a Irlanda, mas Connolly, contra, e Leon viraram o jogo para o Canadá.

O Canadá agora é o líder do Grupo B, com quatro pontos, enquanto as irlandesas ainda não pontuaram e estão eliminadas. Austrália e Nigéria se enfrentam no complemento da rodada e podem assumir a ponta da chave.

Na próxima rodada, o Canadá encara a Austrália, enquanto a Irlanda enfrenta a Nigéria.

CURIOSIDADES

Christine Sinclair, que foi reserva, entrou no segundo tempo e perdeu duas grandes chances de marcar. Ela poderia ser a primeira mulher a marcar em seis Copas do Mundo -recorde que pode ser atingido por Marta neste Mundial.

Além de ser o primeiro gol olímpico da Copa, o tento marcado por Mc Cabe aos 4 minutos de jogo foi o mais rápido desta edição do torneio.

COMO FOI O JOGO

Contrariando as expectativas anteriores à partida, a seleção irlandesa começou o jogo muito bem, marcando no início e criando chances para aumentar. Enquanto isso, o Canadá tinha dificuldades até para finalizar. No fim da primeira etapa, as canadenses conseguiram o empate em uma das poucas chegadas, com um gol contra.

Novas peças funcionam e Canadá muda o jogo. Para o segundo tempo, três mudanças da técnica Bev Priestman fizeram com que a partida mudasse completamente de figura: Schmidt, Sinclair e Zadorsky entraram para as saídas de Grosso, Viens e Buchanan. Criando chances desde o início da etapa complementar, as canadenses aproveitaram o bom momento e viraram a partida antes dos 10 minutos, segurando bem o resultado.

CANADÁ

Sheridan; Riviere (Chapman), Buchanan (Zadorsky), Gilles e Lawrence; Quinn e Grosso (Schmidt); Huitema, Fleming e Leon (Lacasse); Viens (Sinclair). Técnica: Bev Priestman.

IRLANDA

Brosnan; Fahey, Louise Quinn e Connolly; Ogorman (Sheva), O'Sullivan, Littlejohn (Agg) e McCabe; Farrelly (Atkinson), Lucy Quinn (Larkin) e Carusa (Barrett). Técnica: Vera Pauw.

Estádio Retangular de Perth, em Perth (Austrália)

Público: 17.065

Árbitra: Laura Fortunato (Argentina)

Assistentes: MAriana de Almeida e Daiana Milone (Ambas da Argentina)

Cartões amarelos: Buchanan e Gilles (CAN); Mc Cabe (IRL)

Gols: Mc Cabe (IRL), aos 4, e Connolly (IRL), contra, aos 50 minutos do primeiro tempo; Adriana Leon (CAN), aos 8 minutos do segundo tempo