SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Copa do Mundo Feminina completou uma semana de jogos e conheceu as primeiras classificadas às oitavas de final da competição: Espanha e Japão, ambas vencendo seus jogos do Grupo C, nesta quarta-feira (26). No outro jogo do dia, pelo Grupo B, a Irlanda fez um gol olímpico, mas levou a virada do Canadá.

Além disso, o dia contou com uma situação curiosa na partida entre Espanha e Zâmbia: a árbitra errou ao comunicar uma decisão após revisão no VAR e chegou a invalidar um gol legal das espanholas -o equívoco foi rapidamente corrigido.

GOLEADA, CLASSIFICAÇÃO E CONFUSÃO

A Espanha mostrou força e goleou a Zâmbia por 5 a 0, garantindo um lugar nas oitavas de final.

Depois de bater o recorde de finalizações em um jogo de Mundial (46) na vitória por 3 a 0 sobre a Costa Rica, as espanholas mostraram mais eficiência hoje, convertendo cinco de 22 chances.

Outro destaque da partida foi a árbitra coreana Oh-Hyeon Jeong, que se confundiu após uma revisão do VAR. Depois de um gol anulado em campo por impedimento, a arbitragem de vídeo validou o lance. Ao comunicar a decisão, Jeong passou a decisão errada, mas se corrigiu rápido.

VITÓRIA 'ECONÔMICA' DO JAPÃO

Depois de estrear goleando a Zâmbia por 5 a 0, o Japão foi menos goleador nesta quarta diante da Costa Rica. A vitória por 2 a 0 garantiu a classificação nipônica às oitavas de final da Copa.

O Japão é o segundo colocado do Grupo C, atrás da Espanha, que leva vantagem no saldo de gols (8 a 7). Na próxima rodada, as seleções se enfrentam em jogo que vale a liderança da chave. As espanholas têm a vantagem do empate.

GOL OLÍMPICO NÃO GARANTE VITÓRIA

Katie Mc Cabe, da Irlanda, fez um dos gols mais bonitos da Copa, direto de um escanteio, no jogo contra o Canadá, pelo Grupo B. No entanto, a seleção europeia saiu de campo derrotada.

Mesmo saindo atrás no placar, o Canadá buscou a virada e venceu por 2 a 1. Assim, as atuais campeãs olímpicas assumiram a liderança provisória do Grupo B, com quatro pontos.

As irlandesas, que ainda não pontuaram, estão eliminadas. Amanhã (27), Austrália (3 pontos) e Nigéria (1 ponto) se enfrentam e podem assumir a ponta da chave.