SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Em jogo quente, a seleção dos Estados Unidos empatou com a Holanda por 1 a 1 na noite desta quarta-feira (26), no estádio Wellington Regional, na Nova Zelândia, pela Copa do Mundo feminina.

Os gols foram marcados por Jill Roord, para a Holanda, e Lindsey Horan, para os EUA.

Com o resultado, EUA e Holanda chegaram aos quatro pontos. A partida foi válida pela segunda rodada da fase de grupos.

O Grupo E ficou "embolado" e nenhuma das duas favoritas disparou na liderança. Esperanças para Portugal e Vietnã, que fazem o segundo confronto da chave hoje (27), às 4h30.

Os últimos e decisivos jogos do grupo acontecem simultaneamente na próxima terça (1), às 4h da manhã (de Brasília). As norte-americanas enfrentam Portugal, enquanto as holandeses enfrentam o Vietnã.

Seleção dos EUA não saía atrás do placar em Copas desde 2011, em jogo contra a Suécia. Na ocasião, as suecas abriram o placar aos 16 minutos da primeira etapa e venceram o duelo por 2 a 1.

COMO FOI O JOGO

Clima de rivalidade e reedição da final da última Copa. Assim como na decisão do torneio de 2019, as duas seleções competiram no mais alto nível em busca do triunfo.

EUA começou melhor, mas Holanda foi objetiva e abriu o placar. As primeiras boas chances partiram das norte-americanas, mas a Holanda soube se tranquilizar e arriscar contra golpes, inaugurando o marcador aos 16 minutos com Maarten.

Primeiro tempo teve maior controle da Holanda. Apesar dos EUA se lançarem ao ataque e concretizarem novas chances, a tranquilidade das europeias era visível.

Holanda se segurou como pôde, mas os EUA furaram bloqueio através da bola aérea. Os primeiros minutos da segunda etapa mostravam muita solidez defensiva holandesa, mas as norte-americanas garantiram o empate através de um escanteio e passaram a dominar o confronto.

Jogo voltou a ficar quente no final. Os últimos minutos da segunda etapa foram emocionantes, principalmente com a blitz norte-americana, em sequência de chutes e escanteios perigosos.

EUA

Naeher; Fox, Girma, Ertz e Dunn; Sullivan, Horan e DeMelo (Lavelle); Rodman, Morgan e Smith. T.: Vlatko Andonovski

HOLANDA

Vam Domselaar; Spitse, Van der Gragt (Nouwen) e Bloodworth-Janssen; Pelova (Casparij), Roord (Jansen), Groenen e Brugts; Van de Donk; Martens e Snoejis (Egurrola). T.: Andries Jonker

Local: Wellington Regional Stadium - Wellington, Nova Zelândia

Público: 27.312 pessoas

Data e horário: 26 de julho de 2023, às 22h (horário de Brasília)

Árbitro: Yoshimi Yamashita (JAP)

Cartões amarelos: Rose Lavelle (EUA)

Gols: Roord (aos 16 minutos do primeiro tempo) e Horan (aos 17 minutos do segundo tempo)