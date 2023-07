SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Estreante, Portugal conquistou sua primeira vitória na história da Copa do Mundo feminina. Em jogo tranquilo, as portuguesas venceram o Vietnã, nesta sexta-feira (27), por 2 a 0, e embolaram o Grupo E.

Portugal chegou a três pontos e vai para o tudo ou nada contra os EUA. A seleção ocupa a terceira colocação, enquanto as norte-americanas lideram, com os mesmos quatro pontos da vice Holanda.

Telma Encarnação fez o primeiro de Portugal em Copas femininas. Estreante em Mundiais, a seleção portuguesa balançou as redes do torneio pela primeira vez na sua história.

Goleira Kim Thanh evitou uma goleada. A arqueira foi, novamente, o principal nome da seleção vietnamita na partida.

Resultado eliminou o Vietnã. Com duas derrotas, as vietnamitas não têm mais chances de avançar às oitavas.

Na sequência, Portugal encara os EUA, e o Vietnã enfrenta a Holanda. Os jogos da última rodada serão na terça-feira (1º), às 4h (de Brasília).

COMO FOI O JOGO

Portugal precisou de seis minutos para abrir o placar. Em busca da primeira vitória, a seleção portuguesa pressionou o Vietnã desde os primeiros minutos, rodando a bola e buscando espaços para pisar na área. A postura resultou no gol de Telma Encarnação.

Seleção portuguesa controlou o primeiro tempo, mas parou em Kim Thanh. As europeias ocuparam o campo de ataque, controlaram a posse de bola, tiveram liberdade para finalizar e ampliaram com Kika Nazareth, mas não foram para o intervalo com uma goleada pelas boas intervenções da goleira vietnamita.

Portugal manteve o domínio, mas faltou pontaria diante de um Vietnã mais organizado. O segundo tempo manteve o cenário, com as portuguesas controlando a posse e o ritmo de jogo contra um Vietnã com marcação mais ajustada, mas mesmo assim frágil. A falta de pontaria lusa, porém, deixou a etapa final zerada.

PORTUGAL

Patrícia Morais; Ana Borges, Ana Seiça (Sílvia Rebelo), Carole Costa e Lúcia Alves; Andreia Jacinto (Ana Rute), Joana Marchão, Tatiana Pinto e Kika Nazareth (Ana Capeta); Jéssica Silva (Andreia Norton) e Telma Encarnação (Carolina Mendes). Técnico: Francisco Neto

VIETNÃ

Thanh Tran; Thao Tran, Luong (Kieu Choung), My Le, Thu Tran e Hoang; Duong (The Van Us Ngan), Thai, Thuy Nguyen e Nhi Nguyen (Linh Tran); Huynh (Pham). Técnico: Duc Chung Mai

Estádio: Waikato, em Hamilton (Nova Zelândia)

Público: 6.645

Arbitragem: Salima Mukansanga (Ruanda)

Assistentes: Queency Victoire (Maurício) e Mary Njoroge (Quênia)

Cartões amarelos: Ana Borges (POR)

Gols: Telma Encarnação (POR), aos 6 minutos, e Kika Nazareth (POR), aos 20 minutos do primeiro tempo