SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos assinou um pré-contrato com o meia Diego Pituca, do Kashima Antlers (Japão), e tenta antecipar sua chegada. O jogador tem contrato até o final do ano com o time japonês.

O QUE ACONTECEU

A direção aposta no pedido de Pituca e na pressão de seu agente para deixar o Japão. Forçar a saída está entre as estratégias para a liberação antecipada do jogador.

Não está nos planos do Santos pagar a multa rescisória de R$ 20 milhões para antecipar a chegada do meia. A diretoria tentará evitar ao máximo ceder aos japoneses.

A hipótese de pagar a multa só será discutida se ao final da janela de transferências o Peixe não tiver outros reforços para o meio-campo definidos. O prazo se encerra na semana que vem.

Segundo apurou o UOL, os japoneses não devem ceder Diego ao Santos sem o pagamento da rescisão. O jogador é considerado importante e não há interesse de liberá-lo.

MÁGOAS PASSADAS

O Kashima Antlers não pretende facilitar para o Santos. Os japoneses têm uma espécie de mágoa com a diretoria que, ao vender Pituca, no ano passado, exigiu o montante à vista e não deu qualquer desconto.

Sendo assim, a intenção do Kashima é receber o valor de R$ 20 milhões pelo volante exatamente da mesma forma.