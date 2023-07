RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O lançamento do novo uniforme do Botafogo, nesta quinta-feira (27), o primeiro da coleção da Reebok no clube, é o desfecho de um caminho que teve rompimento contratual e a busca por um amigo de John Textor, dono da SAF alvinegra.

A Reebok foi anunciada em novembro de 2022 e o contrato tem duração de três anos. Cerca de oito meses depois, a coleção ficou pronta e será lançada. Os modelos alvinegros já vazaram.

O dono da Reebok é Jamie Salter, que, por meio da Authentic Brands Group (ABG), comprou a marca da Adidas, em agosto de 2021.

Salter é amigo de Textor e sócio dele na Eagle Football Holdings, que é dona da SAF Botafogo. Textor diz que a Reebok é importante para o clube diante da possibilidade de distribuição global.

O Botafogo não tinha um fornecedor de material nos uniformes desde o fim do contrato com a Kappa, ao término de 2021 -embora o time tenha usado os uniformes até o início de 2022.

"O Botafogo é um clube gigante, uma marca incrível, e a gente tem que realmente se associar a empresas com as mesmas qualificações, os mesmos valores, os mesmos desejos, a mesma ambição. Então, quando a gente escolheu a Reebok e a Reebok nos escolheu, foi um casamento perfeito, porque a gente tinha na mesa lá várias propostas. Isso representa muito no futuro, a gente quer ter uma relação duradoura com eles, e entregar ao torcedor produtos de alta qualidade", Thairo Arruda, CEO do Botafogo, à reportagem.

ROMPIMENTO CONTRATUAL

O clube chegou a assinar com a Volt para o lançamento das novas peças em 2022, mas Textor decidiu romper o contrato e levou meses até convencer Salter a fechar para que a Reebok voltasse ao mercado brasileiro, fornecendo material ao Botafogo.

O rompimento com a Volt foi um movimento brusco de Textor, já que a empresa tinha antecipado R$ 2,5 milhões ao clube, antes de Textor assumir a SAF.

Além da Volt, outros contratos de patrocínio foram interrompidos pelo proprietário, em uma decisão anunciada por ele na calada da noite no Twitter. Foram 11 parcerias comerciais interrompidas.

A postura do dono da SAF Botafogo gerou ruído no setor comercial do clube. Lênin Franco, executivo da área na ocasião, deixou o clube e até entrou com processo para cobrar pelos bônus e pagamentos não recebidos.

A TRANSIÇÃO

No período sem fornecedor, o Botafogo contratou serviços da empresa WEV para produção das peças até a chegada da Reebok. Isso durou de março de 2022 até agora. A estreia do novo uniforme será domingo (30), contra o Coritiba.