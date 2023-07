RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O meia Everton Ribeiro, que tem contrato com o Flamengo até o fim da temporada, estava no radar do São Paulo antes de o clube encaminhar a contratação do colombiano James Rodríguez.

O QUE ACONTECEU

O nome surgiu em conversas com o técnico Dorival Jr, mas não foi um pedido expresso do treinador. Além de Everton Ribeiro, outros nomes foram debatidos visando a próxima temporada, entre eles James Rodriguez.

O Tricolor não chegou a fazer nenhum movimento pelo meia. O clube não procurou nem o estafe do jogador, nem o Flamengo.

Dois fatores dificultaram o negócio: os valores e a intenção do atleta. O São Paulo entende que os vencimentos do atleta no Fla são altos, chegando a quase R$ 1 milhão.

Pessoas dentro do clube entendem que, para que seja feito um esforço financeiro deste tamanho, o nome de James Rodriguez é mais indicado. O colombiano soma passagens por Real Madrid e Bayern de Munique, além de duas Copas do Mundo.

Outra dificuldade seria convencer Everton Ribeiro a sair do Flamengo. O meia quer seguir no clube, principalmente pela identificação.

Os cariocas, porém, ainda não abriram conversas pela renovação. A questão, entretanto, é vista com naturalidade pelo jogador.

Até agora não conversamos sobre isso. Quando for a hora, meu empresário e representantes vão ver o melhor para todo mundo. Sou muito identificado [com o Flamengo], tenho uma história bonita, com títulos. Espero continuar marcando história, ganhando títulos e, na hora certa, vamos verEVERTON RIBEIRO, EM ENTREVISTA NO INÍCIO DO MÊS

Outros clubes brasileiros já demonstraram interesse em contar com Everton Ribeiro caso o atleta não renove com o Fla. O interesse do Tricolor foi noticiado pelo jornalista André Rizek e confirmado pelo UOL.

Assim como o jogador, o Flamengo trata a renovação com tranquilidade. Bruno Spindel, diretor de futebol do rubro-negro, falou sobre o tema no início de julho e citou também o caso de Bruno Henrique, cujo vínculo termina no mesmo período que o de Everton.

Entendo que o caso de Everton e Bruno é parecido com outros casos que a gente já viveu em outros anos, em que as renovações correram super bem quando clube e atleta entenderam que era o momento. É algo natural. É um processo pelo qual a gente vai passar e por isso de novo