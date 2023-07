SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O GP da Bélgica mudou neste ano de sua data tradicional no final de agosto para o final de julho, mas uma coisa segue a mesma: a previsão é de chuva pelo menos em algum momento de cada um dos três dias de atividades de pista.

Para completar, será um final de semana de sprint, o terceiro dos seis que teremos neste ano. Isso significa que, já na sexta-feira, após apenas uma hora de treino livre para acertar os carros, os pilotos vão definir o grid de largada do domingo. E o sábado fica reservado à sprint, com classificação logo cedo e a corrida curva a partir das 11h30, pelo horário de Brasília

COMO ACOMPANHAR O GP DA BÉLGICA:

Sexta-feira, 28 de julho

Treino livre 1, das 8h30 às 9h30: BandSports

Classificação do GP, das 12h às 13h: BandSports e BandPlay

Sábado, 29 de julho

Classificação da sprint, das 7h às 7h45: BandSports

Sprint, das 11h30 às 12h: TV Bandeirantes/BandSports (transmissão começa às 11h)

Domingo, 30 de julho

Corrida, a partir das 10h: TV Bandeirantes e BandNewsFM (transmissão começa às 9h)

CIRCUITO DE SPA-FRANCORCHAMPS

Distância: 7.004m

Número de voltas: 44

Recorde em corrida: 1min46s286 (Valtteri Bottas, Mercedes, 2018)

DRS - 2 zonas

Zona 1: após a curva 4

Zona 2: após a curva 19 (reta dos boxes)

Pneus disponíveis: C2 (duros), C3 (médios) e C4 (macios)

RESULTADO EM 2022

Pole position: Carlos Sainz (ESP/Ferrari) - 1min44s297

Pódio:

1º Max Verstappen (HOL/Red Bull) - 1h25min52

2º Sergio Perez (ESP/Red Bull) +17s841

3º Carlos Sainz (ESP/Ferrari) + 26s886

CARACTERÍSTICAS DA PISTA DA BÉLGICA

Uma característica marcante do GP da Bélgica é a instabilidade do clima. A pista fica no meio da floresta das Ardenas, e raramente um dia de verão passa sem chuva em algum momento, como é a previsão deste fim de semana. Junte-se a isso os mais de 7km de extensão da pista, com muitos aclives e declives, e a possibilidade de a chuva cair primeiro apenas em um trecho e o restante continuar seco é grande.

A grande característica da pista em termos de acerto do carro é a dificuldade para os engenheiros equilibrarem a necessidade de usar mais asa, ou seja, uma configuração aerodinâmica melhor para as curvas do segundo setor, ou menos asa para que o carro ofereça menos resistência ao ar nas retas do primeiro e terceiro setores. Carros como o da Red Bull, com mais eficiência aerodinâmica, podem andar com menos asa e, mesmo assim, ser rápidos no segundo setor. Daí sua vantagem numa pista como Spa.

O GP da Bélgica foi um dos que tiveram maior número de ultrapassagem em 2022, 61. Inclusive, é curioso como em várias oportunidades valeu mais a pena não largar da pole position. Isso porque o pole fica muito exposto a um ataque na freada da Les Combes (curva 5), mesmo antes de o DRS poder ser acionado.

CURIOSIDADES SOBRE O GP DA BÉLGICA

Michael Schumacher é um dos seis pilotos que conquistaram sua primeira vitória na F1 em Spa. Os outros são Peter Collins (1956), Jim Clark (1962), Gunnar Nilsson (1977), Didier Pironi (1980) e, mais recentemente, Charles Leclerc, em 2019.

Apesar de não ter nenhum piloto no grid neste ano, a Bélgica tem três representantes indiretos: as mães de Max Verstappen, Lance Stroll e Lando Norris são belgas. Verstappen inclusive nasceu na Bélgica, em Hasselt, que fica a cerca de meia hora da fronteira com a Holanda. Max, contudo, sempre correu pela Holanda, país de seu pai.

Spa-Francorchamps é daquele tipo de pista em que as curvas ainda são chamadas pelos nomes por alguns pilotos, e não apenas por números. Eau Rouge, Stavelot, Blanchimont, La Source, fazem parte do imaginário dos fãs de Fórmula 1. Algumas delas são referências a cidades próximas, lembrando que, antigamente, o circuito, que era muito mais extenso, era formado por estradas que ligavam esses vilarejos.