SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Luan desembarcou na tarde desta quinta-feira (27) em Porto Alegre e foi recebido com empolgação pelos torcedores.

De volta ao Grêmio, o atleta chegou hoje ao Sul para realizar os exames médicos. O atacante atuou pelo clube entre 2016 e 2019 e foi eleito Rei da América.

Após os resultados, Luan assinará o contrato que tem duração até dezembro deste ano. Ele terá um salário abaixo da média, com cláusulas de produtividade.

O jogador rescindiu com o Corinthians no domingo, após 78 jogos disputados e nove gols marcados. O time alvinegro o contratou no final de 2019 por R$ 29 milhões.

PERÍODO CONTURBADO NO CORINTHIANS

A saída de Luan acontece após ele ter sido agredido por alguns torcedores do Corinthians em um motel, em São Paulo.

O jogador já vinha treinando separado do restante da equipe e não fazia parte dos planos de Luxemburgo.

O desempenho abaixo do esperado, trouxe várias críticas por parte da torcida.