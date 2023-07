BRISBANE, AUSTRÁLIA (UOL/FOLHAPRESS) - A Nigéria conquistou uma vitória histórica sobre a Austrália e conseguiu calar o time da casa na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo feminina. Nem o estádio lotado e a festa intimidaram a seleção africana.

ALEGRIA E TRISTEZA

O Suncorp Stadium, em Brisbane, ficou tomado por mais de 49 mil pessoas.

A torcida australiana vestia camisas, gorros, bandeiras, cachecóis e estava recheada de cartazes para as Matildas.

O estádio chegou a cantar forte o hino do país em momento emocionante.

A Austrália também conta com uma espécie de torcida organizada que toca instrumentos e apoia durante todo o jogo. Quem cuida dessa parte são mulheres mais velhas, que tentaram mandar força até a reta final.

O grupo não chega a ser como no Brasil, mas faz barulho e rege a torcida.

A atmosfera era de confiança e passou a ser de apreensão a medida que o tempo corria. A frustração chegou a dar espaço para um pouco de esperança com o gol no fim, mas o sentimento geral parecia de decepção.

Com o gol e os 11 minutos de acréscimos, os presentes voltaram a cantar e apoiar, mas nada mudou mais no placar.

"Só frustrada. Obviamente temos de seguir em frente agora. Foram momentos [na partida]. Teve o gol no final do primeiro tempo, os outros. No geral, tivemos a posse, fizemos elas se movimentarem muito, colocamos pressão. É um resultado frustrante, mas tem muito para tirarmos", analisou a meia australiana Alanna Kennedy.

Muitos nigerianos também se fizeram presentes no estádio e celebraram muito os gols com danças e alegria contagiante.

NÃO SENTIRAM

A reação nigeriana após o final do jogo mostra como foram importantes o resultado e a boa atuação.

Após o apito final, o grupo se reuniu ainda no gramado para uma reza e palavras finais do treinador. Ele disse que estava orgulhoso e o quanto acredita no elenco.

"A Austrália jogou junto e até o último minuto. Foi bom não ver elas desistindo até quando estávamos melhores. Estamos acostumadas a jogar desta forma, nesse ambiente contra. Nos mantivemos focadas e foi nossa chave. Não vamos ficar super confiante. Temos que seguir disciplinadas", analisou a atacante Uchenna Kanu.

"Nosso time está acostumado a viver situações assim, de um estádio adverso. Sabíamos que seria assim. Mas o foco para nós foi o futebol. Merecemos isso. Tiveram situações envolvendo a equipe até aqui, mas superando", completou.