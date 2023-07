SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Palmeiras renovou o contrato do meio-campista Pedro Lima até dezembro de 2025 e estuda o empréstimo do jogador ainda nesta janela de transferências.

O time avalia que o jogador não tem espaço no elenco principal neste momento. A ideia é que ele seja emprestado para ganhar rodagem e consiga se desenvolver em outro clube.

O provável destino é Portugal. O Palmeiras tem conversas em andamento com o Academico de Viseu, time da segunda divisão portuguesa, para emprestar o jogador.

Pedro Lima é capitão do time sub-20. Ele fez parte do elenco bicampeão da Copinha e era um dos nomes da base que vivia expectativa para ser comandado por Abel Ferreira no time de cima.

Na atual temporada, o jovem de 20 anos vive fase artilheira. São 11 gols em 28 partidas disputadas em 2023. Seu último jogo pelo time sub-20 foi a goleada por 4 a 0 contra o Botafogo, na última terça-feira (25), pelo jogo de volta das quartas de final do Brasileirão da categoria.

CONCORRÊNCIA NO PROFISSIONAL

Pedro Lima teria que disputar posição com Zé Rafael, Richard Ríos, Gabriel Menino, Jaílson, Fabinho e Atuesta (o colombiano ainda se recupera de lesão).

Sendo assim, o clube acredita que o empréstimo é a opção mais viável para o atleta seguir em evolução.