SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - São Paulo vai receber, entre os dias 25 de 29 de setembro, a COB Expo, maior feira de esportes olímpicos do país.

Atrações para o público incluem piscina, pista de atletismo, skate e área de tiro com arco, por exemplo. Os visitantes podem disputar mais de 14 modalidades olímpicas enquanto conhecem os mais de 15 mil metros quadrados do espaço.

Lendas do esporte nacional, como Oscar Schmidt, Vanderlei Cordeiro de Lima ou Anderson Varejão, também darão palestras. O evento terá clínicas com atletas olímpicos e cursos de especialização em gestão esportiva, marketing, branding, transição de carreira, treinamento e outros.

A inscrição para os cursos está aberta e pode ser feita no site www.cobexpo.com.br/cursos. Estão disponíveis mais de 60 opções pelo preço inicial de R$ 129,90 ? valor correspondente ao terceiro lote.

A feira também terá o lançamento de mais uma edição do projeto Esporte Cria, em que jovens de ensino médio entram em contato com profissionais da indústria esportiva para absorver e entender as possibilidades de escolhas do futuro universitário.

A entrada é gratuíta. O evento vai acontecer no Pro Magno Centro de Eventos, na zona norte de São Paulo (Av. Profa. Ida Kolb, 513 - Jardim das Laranjeiras, São Paulo - 02518-000).

ESPORTES QUE PODERÃO SER PRATICADOS

Atletismo

Levantamento de peso

Triathlon

Tênis

Ginástica artística

Natação

Handebol

Basquete

Skate

Vôlei

Tiro com arco

Tênis de mesa

Breaking

Canoagem

Sobre a COB Expo

Quando: 25 a 29 de setembro.

Onde: Pro Magno - Centro de eventos em São Paulo (Av. Profa. Ida Kolb, 513 - Jardim das Laranjeiras, São Paulo - SP, 02518-000).

Cursos: A partir de R$ 129,00.

Contatos: contato@cobexpo.com.br - (11) 3173-1500 e (11) 95494-1141.