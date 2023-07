RIO DE JANEIRO, RJ (UOL-FOLHAPRESS) - O Vasco anunciou, na tarde desta quinta-feira (27), a contratação do atacante paraguaio Sebastian Ferreira.

O jogador chega a São Januário por empréstimo junto ao Houston Dynamo, dos Estados Unidos.

O vínculo vai até dezembro deste ano.

Sebastian começou a carreira no Olimpia, do Paraguai, e passou por clubes como Indepediente e Libertad, do Paraguai, Monarcas Morelia, Morelia e Mazatlán, do México.

O atacante é o sexto reforço nesta janela. O Vasco já anunciou o zagueiro Maicon, o volante Medel, os meias Paulinho e Praxedes e o atacante Serginho.