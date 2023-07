De acordo com o jornalista Ben Jacobs (via Caught Offside), o Real Madrid prefere contratar Kylian Mbappé de graça no meio de 2024. Mas eles não descartam uma transferência ainda este ano, desde que o preço esteja certo. O superastro de 24 anos deixou bem claro que não pretende renovar seu contrato com o PSG, que expira em 2024. Ao mesmo tempo, ele não quer sair neste ano e pretende sair como agente livre doze meses depois - essa indecisão do francês vêm gerando grandes expectativas nas apostas esportivas - que recebe a cobertura completa por parte das notícias apostas.

No entanto, o PSG não tem o desejo de aceitar essa situação e deseja vendê-lo imediatamente ou vê-lo estender seu contrato. De forma alguma os campeões da Ligue 1 estão dispostos a permitir que Mbappé saia de graça.



Com as duas partes em impasse, o Real Madrid tem acompanhado discretamente a situação. Está bem estabelecido que Florentino Pérez vê o vencedor da Copa do Mundo de 2018 como um alvo prioritário e deseja tê-lo no Santiago Bernabeu. No entanto, os Merengues preferem contratar o jogador de 24 anos de graça no próximo ano em vez de pagar cerca de €200 milhões em taxas de transferência para adquirir seus serviços.



"O PSG está decidido que Mbappé não sairá de graça no próximo verão europeu, mas o jogador continua indicando que quer ficar no PSG nesta temporada. É uma luta de poder, com muitos jogos, e tudo está acontecendo em público", escreve Ben Jacobs.



"No momento, o PSG está apenas aguardando a decisão de Mbappé. Mas se não houver avanço, eles o colocarão ativamente no mercado. O Real Madrid ainda prefere esperar até o próximo ano e contratar Mbappé de graça, mas consideraria uma transferência agora se o preço estiver certo."



Para o Real Madrid agir, o PSG e Mbappé devem chegar a um acordo. Se não houver luz verde deles, os Blancos ficariam felizes em esperar até o próximo ano e contratá-lo de graça.



