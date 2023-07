BRISBANE, AUSTRÁLIA (UOL/FOLHAPRESS) - Titular da seleção brasileira feminina, Luana deu a última entrevista coletiva antes do jogo contra a França, pela segunda rodada da Copa do Mundo. Quatro anos depois da eliminação, ela deu um possível caminho para a primeira vitória do Brasil contra as francesas.

França: "Sabemos que a França tem jogadoras técnicas e inteligentes no meio. Vamos enfrentar o esquema tático delas. Elas tem superioridade no meio. Vamos suprir com as nossas jogadoras abertas. Vai induzir elas a jogarem por onde queremos e neutralizar"

Nunca ter vencido: "É uma motivação para nós. Vamos ter a oportunidade de mudar esse cenário. Sabemos a importância que esse jogo tem para a classificação. Vamos entrar para ganhar"

Eliminação em 2019: "Foi uma derrota amarga. Em jogos assim o resultado é definido pelos detalhes. Vamos focar nisso, ter atenção extra com as jogadoras mais fortes. Sabemos que os detalhes vão ser importantes. Seremos mais cuidadosas"

Estilo de jogo: "Me sinto confortável jogando mais defensivamente. As meninas são mais ofensivas, procuro antecipar as jogadas e cobrir os espaços para não ficarmos tão vulneráveis. Com a frequência que atacamos é normal perder as bolas, procuro dar esses toques. A Kerolin que está no meio agora é muito ofensiva, estou sempre chamando. Todas estão dispostas a escutar. Esse mix é importante"

Mudanças e pressão: "É muito bom olhar e ver a estrutura. Como as coisas vem melhorando. Um dos artifícios para não pensar na pressão é viver um dia de cada vez, ter o objetivo claro, filtrar o que não agrega. Sabemos da pressão de representar uma nação, mas estaremos aqui vivendo cada jogo, cada dia e fazendo nosso melhor"

Apoio da família: "Da minha família infelizmente não veio ninguém, mas sempre que temos um tempo falo com eles por vídeo, me dão apoio. Quando acordo entro em contato, me mandam fotos, perguntam como foi o treino. Temos que nos adaptar, o fuso é difícil. Mas na seleção somos uma família, conversamos sobre tudo, ameniza um pouco a falta da família"

Titularidade: "É um momento muito especial estar aqui. Olhando da última Copa para cá meus quatro anos me prepararam para estar aqui. A ida para a França me deu mais experiência, me sinto pronta mentalmente para representar meu país e dar meu melhor"

Neutralizar a França: "Até certo ponto é tentar neutralizar, não fazer faltas bobas. No jogo não é possível ter controle total da situação, mas o que podemos fazer é neutralizar as jogadoras com maior qualidade na bola parada"

Força da França: "Sabemos da força física e intensidade, mas não muda muito nossos padrões. Compactação, ter boa distância entre as linhas, andar juntas, ter conexão. Não muda os princípios, mas temos que ter atenção dobrada com as transições e se for possível parar antes"

Revanche por jogar pouco no PSG? "Tem um caráter especial por conhecer as meninas, ter jogado junto e contra. Sei da qualidade. Gosto dos grandes jogos, de algo nível. É para isso que estou aqui. Não tem rixa, é tudo tranquilo"

Ataque: "Estamos prontas. O poder que temos no ataque é algo especial. As jogadoras rápidas, inteligentes, com finalização. Temos jogadoras vindo do banco. Acho que será a chave do sucesso"