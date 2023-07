SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A árbitra brasileira Edina Alves foi escalada para comandar a partida entre Coreia do Sul e Marrocos, pela segunda rodada da Copa do Mundo feminina.

A Fifa divulgou, em postagem nas redes sociais, a escala do trio brasileiro no Mundial. Coreia do Sul e Marrocos acontece neste domingo (30), às 1h30 (de Brasília).

Além de Edina, a partida terá as assistentes Neuza Back e Leila Cruz. A quarta árbitra será a costarriquenha Marianela Araya.

Será a segunda partida de Edina nesta Copa. Antes, ela apitou a estreia da anfitriã Austrália.