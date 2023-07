SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A última partida de Dudu pelo Palmeiras foi no dia 13 de julho, na eliminação para o São Paulo nas quartas de final da Copa do Brasil, e o camisa 7 deve ser desfalque mais uma vez contra o América-MG, no próximo domingo (30), pelo Campeonato Brasileiro.

Dudu não foi relacionado para os jogos e também não participou dos últimos treinos do Palmeiras. O jogador está seguindo cronograma individualizado na Academia de Futebol por dores na panturrilha.

O camisa 7 deve perder todos os jogos antes das oitavas de final da Copa Libertadores. Dudu ficou fora contra o Inter, Fortaleza e a previsão é de que seja baixa contra o América-MG. Na quarta-feira que vem (2), o Palmeiras faz o jogo de ida contra o Atlético-MG, no Mineirão.

O UOL apurou com pessoas próximas ao jogador que ele está bem, apesar do problema da panturrilha, e quer estar à disposição para o confrontos da Libertadores contra o Galo.

Dudu tem um dos maiores salários do país e estava sendo contestado nos últimos jogos. Ele disputou 38 das 45 partidas do Alviverde nesta temporada, mas só marcou três gols e deu seis assistências.

Desde que chegou ao Palmeiras, em 2015, Dudu só não teve dois digítos em gols e assistências em 2016 ? com 9 gols e 12 assistências ? e 2021, quando só atuou na reta final da temporada após retornar do empréstimo ao Al Duhail, do Qatar.

Após o jogo contra o Inter, Abel lamentou ter levado seus jogadores 'ao limite' físico e assumiu a responsabilidade pela queda de desempenho da equipe. Na coletiva após o triunfo contra o Fortaleza, o técnico voltou a ressaltar a importância de recuperar os jogadores com problemas físicos, como é o caso de Dudu.

"Queremos jogadores em boa forma e ele teve problemas físicos na mão [Weverton]. Queremos que o Weverton seja o Weverton, Luan, Gomez, Piquerez, Mayke e Rocha brigando, Zé Rafael a voltar para a forma, após grave problema no joelho. Rony, Veiga, é a nossa base. Recuperar a confiança. A única forma é trabalhar, treinar com qualidade, recuperar os jogadores e ganhar. Sabemos que os campeões, independentemente da qualidade, recebem críticas. E quem tem mentalidade de campeão precisa lidar com isso. E nós temos essa mentalidade", disse Abel.

Contra Inter e Fortaleza, Jhon Jhon foi o escolhido para substituir Dudu. Mas quem se destacou, saindo do banco de reservas foi outra promessa da base: Luis Guilherme.

O camisa 31 entrou na reta final da partida contra o Fortaleza e foi fundamental na vitória por 3 a 1, participando dos dois gols que garantiram o triunfo ao Palmeiras após uma sequência de cinco jogos sem vitórias no Brasileirão.