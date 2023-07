RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Filipe Luís foi um dos destaques do Flamengo na vitória sobre o Grêmio, no jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. A atuação de gala é um elemento a mais na discussão sobre renovação contratual do lateral-esquerdo de 37 anos - ele fará 38 em 9 de agosto.

Filipe Luís é um dos medalhões com contrato até 31 de dezembro e que ainda precisa de uma definição sobre o futuro.

Ele foi escalado como titular diante do Grêmio de última hora, porque Ayrton Lucas não se livrou das dores no joelho após uma torção no treino do dia anterior.

Filipe foi o ponto de equilíbrio do Flamengo na construção do jogo, a partir do momento em que se deslocou da esquerda para o meio, tomando as rédeas da saída de bola contra o Grêmio.

Com o toque de bola do lateral, o Flamengo acalmou o jogo após pressão inicial do Grêmio e contornou a marcação alta do time adversário.

Filipe Luís tocou na bola 82 vezes, com 94% de acerto nos passes. Ele, inclusive, participou da construção do segundo gol rubro-negro.

Em relação à decisão sobre novo contrato, o cenário dos dois últimos anos deve se repetir: a diretoria e o jogador batem o martelo no começo de novembro sobre a continuidade na temporada seguinte.

Filipe Luís é o remanescente da geração 1985 no Flamengo, que já contou com Diego Alves e Diego Ribas. Ele tem sido reserva ao longo da temporada, mas a preferência para o futuro imediato na carreira, por ora, é renovar com o Fla.

"Quando eu me sentei ano passado para renovar, eu falei que meu objetivo seria que eles me chamassem para renovar outro ano, no final do ano. Quando acaba a temporada, a gente senta e a gente vê. Se eu não ficar no Flamengo, não vou mais jogar futebol. Isso é uma coisa clara, que eu já tenho decidida", disse Filipe Luís.

Se o clube entender ao fim da temporada que Filipe Luís não será útil dentro de campo, é possível que ele continue no clube em uma função fora de campo. Filipe Luís já cursou a Licença B da CBF Academy para virar treinador.

Mas jogos como o de quarta-feira são elementos que colaboram para a visão de que Filipe Luís pode, sim, ser relevante ao clube ainda em campo.

Se as dores de Ayrton Lucas persistirem, Filipe Luís deve ser titular novamente contra o Atlético-MG, sábado (29), no Independência, pelo Brasileirão. O jogo começa às 21h.