SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Charles Leclerc, da Ferrari, largará na pole position no GP da Bélgica deste domingo (30). Apesar do melhor tempo, Max Verstappen, da Red Bull, recebeu uma penalidade de cinco posições no grid por usar a quinta caixa de câmbio na temporada e assim largará na sexta posição.

**Os primeiros no grid do GP da Bélgica:**

Charles Leclerc (Ferrari)

Sergio Pérez (Red Bull)

Lewis Hamilton (Mercedes)

**COMO FOI A CLASSIFICAÇÃO**

No Q1, Charles Leclerc chegou a estar na zona de eliminação até os minutos finais, mas acabou fazendo a melhor volta com o tempo de 1m58s300, seguido de Max Verstappen, com 1m58s515, e Lewis Hamilton, com 1m58s841. Os eliminados foram Nico Hulkenberg, Daniel Ricciardo, Logan Sargeant, Guanyu Zhou e Alexander Albon.

Sem chuva no radar, alguns pilotos começaram a fazer a transição para os pneus de pista seca no Q2. O mais rápido na segunda classificatória foi Oscar Piastri (1m51m534), com Carlos Sainz em segundo (1m51s711) e Leclerc em terceiro (1m52s017). Verstappen se salvou por pouco e ficou em décimo ?Ocon, Bottas, Magnussen, Gasly e Tsunoda acabaram eliminados.

Com a pista seca, o Q3 teve as cinco melhores equipes do Mundial: Red Bull, Mercedes, Aston Martin, Ferrari e McLaren, com todos os pilotos usando pneus macios novos. Max Verstappen foi o mais rápido, com 1m46s168. Leclerc terminou na segunda colocação, com 1m46s988, e Sergio Pérez foi o terceiro, com 1m47s045. Porém, com a punição, o holandês largará em sexto no Circuito de Spa-Francorchamps.

**COMO FOI O TREINO LIVRE**

Carlos Sainz foi o mais rápido do treino livre com o tempo de 2min03s207. Oscar Piastri, da McLaren, foi o segundo, com 2min03s792, e seu companheiro de equipe, da Lando Norris, ficou com a terceira colocação, marcando 2min04s484.

A sessão foi marcada por tempestade e pista muito molhada. A bandeira vermelha chegou a ser acionada no meio da sessão após Sargeant aquaplanar totalmente e bater na proteção. "Eu não conseguia virar, alguma coisa quebrou", disse Sargeant à Williams.

Os pilotos formam o grid para a corrida sprint a partir das 7h deste sábado (29), com a prova acontecendo às 11h30.

Já o Grande Prêmio da Bélgica está marcado para as 10h de domingo.

Max Verstappen (Red Bull) lidera a tabela com 281 pontos, bem à frente de Sergio Pérez (Red Bull) e Fernando Alonso (Aston Martin). Lewis Hamilton (Mercedes) e George Russell (Mercedes) fecham o top 5.