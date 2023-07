SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Campeão olímpico de salto com vara em 2016, Thiago Braz foi suspenso provisoriamente pela Athletics Integrity Unit (Unidade de Integridade do Atletismo). O brasileiro testou positivo para ostarina, substância utilizada para promover o aumento de massa muscular. O período fora de ação pode chegar até quatro anos.

O brasileiro testou positivo para a droga, e agora terá que esperar pela decisão final de uma audiência. A informação é da agência 'AP'.

A Unidade de Integridade do Atletismo disse que o atleta foi notificado nesta sexta-feira (28).

O UOL entrou em contato com a Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) e a entidade disse que não vai se manifestar.

A Unidade não divulgou quando o exame positivo em Thiago foi realizado, mas explicou em nota o que acontece com ele neste primeiro momento.

Uma suspensão provisória é quando um Atleta ou outra Pessoa é temporariamente suspenso de participar de qualquer competição ou atividade no atletismo antes de uma decisão final em uma audiência conduzida de acordo com as Regras Antidoping do Atletismo Mundial ou o Código de Conduta de Integridade

A Ostarina é a mesma droga que custou à equipe britânica de revezamento 4x100 metros masculino uma medalha de prata nos Jogos de Tóquio.

Na oportunidade, Chijindu Ujah testou positivo para a substância. A jogadora de vôlei Tandara também foi suspensa pelo mesmo motivo.

