SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Olga Kharlan, esgrimista ucraniana que foi desclassificada do Mundial por não cumprimentar a russa Anna Smirinova, desabafou nas redes sociais.

Kharlan publicou um vídeo de três minutos onde fala de sua desclassificação e o motivo que a levou a não cumprimentar a oponente.

A ucraniana afirmou que "não se pode forçar ninguém a fazer as pazes com um aperto de mãos".

A atleta também relatou a "dor" ao saber que estava desclassificada do Mundial, disputado em Milão, na Itália ?ela é quatro vezes campeã do mundo.

Olga refletiu e disse que "o país que aterroriza a Ucrânia, também está aterrorizando o esporte".

O QUE ELA DISSE?

DOR

"Quando descobri que queriam me desclassificar, me dar um cartão preto, isso me matou. Doeu tanto que gritei de dor".

TERROR NO ESPORTE

"Como todos neste mundo, num mundo adequado, entendo que as regras devem mudar, porque o mundo está mudado. O que aconteceu levanta muitas perguntas, mas também dá muitas respostas. Entendemos que o país que está a aterrorizar o nosso país, as nossas famílias, também está a aterrorizar o esporte".

DESCLASSIFICAÇÃO

Ao final do combate, Olga Kharlan se recusou a apertar as mãos de Anna Smirinova.