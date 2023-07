MACEIÓ, AL (FOLHAPRESS) - Autora do gol da seleção brasileira na derrota para a França por 2 a 1, Debinha lamentou a falha defensiva que ocasionou o gol da zagueira Wendie Renard. Em um cabeceio, a jogadora de 1,87 m assegurou a vitória da seleção europeia, na noite australiana de sábado (29), e tirou o adversário da liderança do Grupo F da Copa do Mundo feminina.

"Elas tiveram a oportunidade que procuraram. A gente trabalhou isso, sabíamos que elas fariam aquela barreira ali", afirmou, referindo-se à movimentação de bloqueio para dar liberdade a Renard. "Acabaram tendo sucesso. Temos que prestar mais atenção nos pequenos detalhes. Sabíamos que seria decidido nos pequenos detalhes."

A atacante de 31 anos, apesar disso, viu pontos positivos, que podem ser levados para o confronto decisivo com a Jamaica, na próxima quarta (2), que valerá vaga nas oitavas de final. Para ela, foi notório o crescimento do time verde-amarelo após o intervalo.

"A gente pode ver a diferença do segundo tempo, como a gente iniciou, e temos que começar assim desde o começo do jogo", disse a mineira.

Foi bastante semelhante a análise feita por Adriana, que teve uma boa chance no primeiro tempo e finalizou mal.

"Por um detalhe, perdemos o jogo. Desatenção numa bola parada, realmente um detalhe de que descuidamos um segundo. Serve de lição para levar para os próximos jogos. Um jogo truncado. Não fizemos um bom primeiro tempo, mas no segundo conseguimos nos sair bem. Estávamos bem no jogo", disse ela em entrevista ao SporTV.

A goleira Letícia, por outro lado, preferiu pensar já no confronto com a Jamaica.

"Tento participar ao máximo para facilitar o nosso jogo. Vamos assistir ao jogo de novo para ver onde pecamos e trabalhar para melhorar a nossa bola parada. No segundo tempo, a gente voltou melhor. É pegar esse segundo tempo para poder evoluir e fazer os três pontos contra a Jamaica. Tem muita Copa ainda para a gente."

O Brasil está de folga neste domingo (30) e volta a trabalhar na segunda-feira (31). A última partida da fase de grupos será contra a Jamaica na quarta-feira (2), às 7h (de Brasília).