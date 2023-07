SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo anunciou neste sábado (29) a contratação do meia colombiano James Rodriguez. O jogador assinou com o clube por dois anos, até 30 de junho de 2025. O clube postou um vídeo em suas redes sociais com o anúncio.

James Rodriguez é o novo reforço do São Paulo. Ele estava livre no mercado desde o fim do vínculo com o Olympiacos (GRE).

O colombiano assinou vínculo válido por 2 anos, até o meio de 2025.

James Rodriguez tem 32 anos e passagens por Real Madrid (ESP) e Bayern de Munique (ALE). Ele disputou duas Copas do Mundo e venceu o prêmio Puskas de 2014 por um golaço marcado na Copa do Brasil.

James ainda está na Colômbia e deve chegar ao Brasil nos próximos dias. Havia expectativa de que ele fosse apresentado para o torcedor amanhã, diante do Bahia, mas a possibilidade está descartada.

O Tricolor manteve conversas com o colombiano por mais de um mês para fechar o negócio. James esperava propostas da Europa, mas não chegou a nenhum acordo no Velho Continente e aceitou a oferta são-paulina.

A ideia do São Paulo é contar com o colombiano para o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, contra o Corinthians. O duelo está marcado para o dia 16 de agosto.