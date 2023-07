ARACAJU, SE (UOL/FOLHAPRESS) - Em amistoso nos EUA com clima de clássico valendo título, o Barcelona venceu o Real Madrid por 3 a 0 neste sábado (29), no AT&T Stadium, no Texas.

Dembelé, Fermín Lopez e Ferrán Torres fizeram os gols da vitória do Barça sobre o Real. Vini Jr teve a chance do empate, mas desperdiçou uma penalidade. O brasileiro acertou o travessão três vezes.

O jogo foi quente, com muitos cartões amarelos e uma confusão no fim do primeiro tempo. Na etapa final, Ancelotti e Xavi fizeram muitas mudanças, o que não esfriou o clássico, que teve dois gols nos minutos finais.

Como foi o jogo

Barcelona e Real Madrid fizeram um ótimo primeiro tempo, com gol, bolas no travessão, muita velocidade e confusão. O Barça saiu na frente com Dembelé, que infernizou Camavinga com as arrancadas pela ponta. Além do pênalti com Vini Jr, o Real desperdiçou algumas chances do empate, com Rodrygo parando duas vezes em Courtois. No fim, uma entrada forte de De Jong em Militão gerou confusão, com os jogadores fazendo uma rodinha e se empurrando de lado a lado. De amistoso, só no nome: o clima foi de clássico.

O jogo continuou lá e cá na etapa final, com o Real tomando a iniciativa. Ancelotti colocou Kroos e Modric, e Xavi respondeu com Raphinha no lugar de Dembelé, que saiu como melhor em campo. O Barça apostava na velocidade para ampliar, enquanto o Madrid buscava o empate com marcação pressão e chutes de fora da área ? num deles, Tchouameni acertou o travessão. No fim, após vacilo de Kroos, o jovem Fermín Lopez acertou o ângulo de Courtois, sem chance. Ferrán Torres ainda teve tempo de dar um chapéu no goleiro merengue e fazer um golaço para fechar a conta: 3 a 0.