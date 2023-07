RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Novo reforço do São Paulo, o meia James Rodríguez está a caminho do Brasil para se apresentar ao Tricolor. O jogador publicou em seu Instagram uma foto dentro de um avião a caminho do Brasil, onde irá se apresentar ao clube paulista.

A imagem estava acompanhada da palavra 'soon', que em português significa 'em breve', seguida de uma seta apontada em direção a bandeira brasileira.

A chegada de James ao Brasil está prevista para esta noite. A previsão é que ele desembarque no país entre 22h e 23h deste domingo, no aeroporto de Congonhas, na cidade de São Paulo. Caso haja algum imprevisto e o voo atrase, o desembarque deve acontecer no Aeroporto Executivo Internacional Catarina, no município de São Roque, interior de SP.

James Rodríguez foi anunciado no sábado (29) pelo São Paulo, com quem assinou vínculo de dois anos. O contrato dele com o Tricolor paulista é válido até 30 de junho de 2025.