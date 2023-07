SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A jornada da Copa do Mundo feminina desta segunda-feira (31) conta com jogos da terceira rodada dos grupos B e C. O confronto entre Japão e Espanha, seleções já classificadas pelo grupo C, define qual das equipes enfrentará as seleções da Suíça e da Noruega nas oitavas de final.

Veja onde assistir a todos os jogos do Mundial Nesta etapa, os jogos de cada grupo ocorrem simultaneamente. As partidas do Grupo C ocorrem às 4h da madrugada brasileira. Pelo Grupo B, os confrontos Canadá x Austrália e Irlanda x Nigéria têm início às 7h da manhã.

Confira os destaques do dia e onde ver os jogos de segunda no Mundial

4h - Japão x Espanha

Regional Stadium, em Wellington, na Nova Zelândia

Transmissão: YouTube/Twitch (CazéTV), Fifa+, SporTV, Globoplay e ge

Com duas vitórias consecutivas, contra Costa Rica e Zâmbia, as duas equipes já têm vaga garantida nas oitavas de final. A disputa entre os times vai definir qual seleção cada uma enfrentará na próxima fase. A equipe que ficar mais bem colocada enfrentará a Noruega, segunda colocada do Grupo A. Já a que finalizar a fase de grupos em segundo jogará contra a Suíça no mata-mata.

A Espanha conta com a atual melhor do mundo Alexia Putellas, 32, que, em busca da melhor forma física, ficou no banco durante a maior parte do primeiro jogo do time, contra a Costa Rica, mas voltou ao time titular na disputa contra a Zâmbia.

Confira tabela completa e classificação da Copa

4h - Costa Rica x Zâmbia

Waikato Stadium, em Dunedin, na Nova Zelândia

Transmissão: YouTube/Twitch (CazéTV) e Fifa+

Nenhuma das equipes teve vitórias no campeonato. Elas já não têm mais chances de seguir para as oitavas de final. A curta participação das equipes, no grupo que inclui as seleções japonesa e espanhola, já era esperada.

Essa é a primeira participação da Zâmbia na Copa do Mundo. A Costa Rica joga o torneio pela segunda vez. O time africano conta com a atacante Barbra Banda, 23, que foi um dos destaques dos Jogos Olímpicos de Tóquio.

7h - Canadá x Austrália

AAMI Park, em Melbourne, na Austrália

Transmissão: YouTube/Twitch (CazéTV), Fifa+, SporTV, Globoplay e ge

A disputa entre Canadá e Austrália pode definir qual das seleções segue para as oitavas. A disputa ainda está aberta e depende também do resultado do embate entre Irlanda e Nigéria, líder do grupo.

A seleção canadense empatou com a nigeriana na primeira rodada e venceu a Irlanda por 2 a 1 na segunda. Já a Austrália, que também venceu as europeias no jogo de estreia, vem de derrota para a Nigéria na partida mais recente.

Nenhuma das seleções tem títulos no Mundial, mas as canadenses foram campeãs olímpicas na última edição dos Jogos, realizada em 2021. As partidas do grupo têm sido equilibrados até o momento.

7h - Irlanda x Nigéria

Lang Park, em Brisbane, na Austrália

Transmissão: YouTube/Twitch (CazéTV) e Fifa+

Nem mesmo uma vitória contra a Nigéria pode levar as irlandesas à próxima etapa do Mundial. A equipe acumulou duas derrotas nos jogos iniciais e já está de fora da disputa. Já para as nigerianas, que lideram o grupo B, um empate pode ser suficiente para garantir a classificação.

A seleção africana estreou na Copa com um empate sem gols contra o Canadá e conquistou vitória equilibrada sobre a Austrália no último jogo.