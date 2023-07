SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A Austrália está nas oitavas de final da Copa do Mundo feminina. Em jogo de tudo ou nada, as Matildas golearam o Canadá por 4 a 0, nesta segunda-feira (31), em Melbourne, avançaram ao mata-mata na primeira colocação do Grupo B e eliminaram as atuais campeãs olímpicas. Raso (duas vezes), Fowler e Catley (de pênalti) marcaram.

Raso marcou dois, e a Austrália encaixotou o Canadá. As donas da casa apostaram na forte marcação e saídas em velocidade para conseguir a vitória diante de mais de 27 mil pessoas.

VAR confirmou um, anulou outro e ajudou em pênalti. Foram duas intervenções do árbitro de vídeo durante o primeiro tempo, ambas em gols da Austrália. Ele validou o primeiro de Raso e anulou, por interferência, o de Fowler. Na segunda etapa, recomendou revisão em possível pênalti para a Austrália, convertido por Catley.

Apenas a vitória classificava a Austrália, já o Canadá avançaria com um empate. As canadenses terminaram na terceira colocação do grupo, e se despedem na primeira fase.

Sam Kerr ficou novamente no banco. Apesar da expectativa pela estreia do principal nome australiano no Mundial, a jogadora ficou na reserva durante toda a partida. Ela se recupera de um problema na panturrilha.

A Nigéria empatou com a Irlanda e ficou com a segunda vaga do Grupo C. Elas terminaram a primeira fase com cinco pontos, um a mais do que as canadenses.

As australianas agora aguardam a definição do Grupo D para conhecer o adversário. A partida das oitavas de final será na próxima segunda-feira (7).

CANADÁ

Sheridan; Riviere (Chapman), Buchanan, Gilles e Lawrence; Quinn (Smith) e Grosso (Schmidt); Leon (Viens), Fleming e Huitema (Rose); Sinclair (Lacasse). T.: Beverly Priestman

AUSTRÁLIA

Arnold; Carpenter, Hunt, Kennedy e Catley; Cooney-Cross e Gorry (Grant); Raso (Vine), Van Egmond (Polkinghorne) e Foord; Fowler.

T.: Tony Gustavsson

Local: Aami Park, em Melbourne, na Austrália

Arbitragem: Stéphanie Frappart

Assistentes: Manuela Nicolosi e Elodie Coppola

Cartões amarelos: Tony Gustavsson (Austrália); Van Egmond (Austrália); Arnold (Austrália)

Gols: Raso (Austrália), aos 10 e 38 minutos do primeiro tempo; Fowler (Australia), aos 12 minutos do segundo tempo; Catley (Austrália), aos 48 minutos do segundo tempo.

Público: 27.706