SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Agredido pelo preparador físico do Flamengo após a partida do último sábado (29), contra o Atlético Mineiro, em Belo Horizonte, Pedro não apareceu para treinar nesta segunda-feira (31). A reapresentação do elenco, que teve folga no domingo, estava marcada para a manhã, no Ninho do Urubu.

Já não estava no centro de treinamento o autor da agressão, Pablo Fernández. O argentino foi informado a respeito de sua demissão ainda na noite de domingo, notícia que não foi recebida com surpresa. A diretoria decidiu manter no cargo o técnico Jorge Sampaoli, que agora tem uma situação espinhosa para administrar.

Ele conversou com o elenco na tentativa de restabelecer alguma normalidade, mas a ausência de Pedro ampliou o incômodo. Por meio de seus agentes, o jogador disse que estava desconfortável psicologicamente e também com dores no rosto, atingido por tapas e um soco no vestiário do estádio Independência.

Da arena, no sábado, Pedro foi a uma delegacia, onde prestou depoimento. O preparador também se apresentou e foi ouvido. Três jogadores, Pablo, Thiago Maia e Everton, testemunharam e corroboraram o relato do centroavante. Ele passou por um exame de corpo de delito, que apresentou lesões no rosto e um corte na boca.

A confusão ocorreu após o atleta de 26 anos ter passado a partida inteira sem entrar em campo. Quando foram chamados para o jogo outros dois atacantes, Luiz Araújo e Everton, ele deixou a área de aquecimento e se sentou no banco de reservas. Ainda havia uma substituição possível a ser feita, mas o atleta se irritou com as escolhas do chefe e interrompeu seu trabalho.

O Flamengo decidiu punir o centroavante pela atitude -embora não tenha divulgado qual seria essa punição-, o que o deixou ainda mais descontente. É tensa a relação com os dirigentes rubro-negros, que temem ações jurídicas e, em última instância, até uma tentativa de rescisão contratual por via judicial.

Ainda que Pedro volte aos treinos, isso não será feito sem constrangimentos. Faz parte da comissão técnica o filho de Pablo Fernández, Marcos, que, por ora, está mantido na equipe de preparação física. E o jogador tem uma relação ruim com o treinador Jorge Sampaoli, o que ficou escancarado no final de semana.

O carioca chegou ao Flamengo inicialmente por empréstimo, em 2020. No fim daquele ano, o clube exerceu sua opção de compra, topando pagar 14 milhões de euros (R$ 87 milhões, na cotação da época) à Fiorentina. O atacante, que esteve na última Copa do Mundo, teve recentemente seu contrato renovado, com término do compromisso previsto para dezembro de 2027.