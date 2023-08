SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Novo reforço do São Paulo, o meia James Rodríguez chega ao time tricolor com números que impressionam pela seleção da Colômbia durante as Eliminatórias para a última Copa do Mundo. Os dados são da Opta.

Meia de armação por característica, James só criou menos oportunidades de gol do que Neymar na competição. O colombiano teve média de 3,4 passes para finalização a cada 90 minutos, atrás do craque brasileiro, que somou 3,5 -números entre jogadores com ao menos 180 minutos em campo.

James foi o líder em média de passes para o terço final do campo a cada 90 minutos, superando o segundo colocado Messi. James somou 11,9 passes contra 9,4 de Messi -números entre jogadores com mais de 400 minutos em campo.

O camisa 10 da Colômbia teve o recorde de passes para finalização em uma única partida nas Eliminatórias ao lado de Aránguiz, do Chile. James deu nove passes na derrota colombiana para o Peru.

NA GRÉCIA, NÚMEROS TAMBÉM MOSTRAM A CRIAÇÃO

Mesmo sendo só o 145º em minutos no torneio, James foi o quarto colocado em assistências esperadas, com cinco. A estatística mede quantos gols deveriam ter saído após os passes do jogador para finalização e é cruzado com outra estatística chamada 'gols esperados'.

Assim como nas Eliminatórias, James liderou a liga em passes para o terço final: 14,5 em média a cada 90 minutos.