SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os jogadores do Vélez Sarsfield foram ameaçados por torcedores armados após uma derrota no Campeonato Argentino no último domingo (30).

O QUE ACONTECEU

Os atletas estavam saindo do estádio quando foram atacados por membros da torcida organizada Barra Brava.

Um dos jogadores, Gianluca Prestianni, relatou que foi agredido e que os torcedores ameaçaram matar um de seus companheiros se ele não saísse do carro.

"Eram provavelmente cinco ou seis. Eles me bateram duas vezes no rosto enquanto pegavam minha jaqueta. Eu estava com muito medo e meus companheiros não queriam ir para casa para não serem seguidos", disse Prestianni à ESPN argentina.

O clube emitiu um comunicado condenando a situação e afirmando que a segurança dos jogadores é sua prioridade. Nenhum jogador deve apresentar queixa à polícia, segundo informações da imprensa local.

O treinador da equipe decidiu suspender os treinamentos até que a segurança dos jogadores seja garantida.

O Vélez perdeu por 1 a 0 para o Huracán pela 27ª rodada do Argentino. A equipe está 25ª colocação da tabela, com 27 pontos somados.