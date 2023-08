SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Abel Ferreira exaltou a "volta às bases" do time do Palmeiras após a vitória por 4 a 1 sobre o América-MG, no domingo (30), pelo Campeonato Brasileiro.

O time alviverde agora se prepara para o primeiro jogo decisivo das oitavas de final da Copa Libertadores, contra o Atlético-MG, no Mineirão, nesta quarta-feira (2), às 21h30 (de Brasília). O jogo de volta acontece dia 9, no Allianz Parque, no mesmo horário.

O QUE ELE DISSE?

"Foi uma vitória difícil, um adversário difícil, que vinha com resultado positivo, a equipe do América foi praticamente a mesma do último jogo, mas nossos jogadores se prepararam bem, voltamos às nossas bases, recuperar a equipe fisicamente, mentalmente, recuperar nossas bases. Quando o simples é bem feito, é muito bonito, quando o básico é bem feito, fica perfeito. Foi o que nós fizemos hoje aqui, voltamos às nossas bases, jogamos bem, os nossos jogadores estão recuperando a forma física, foi isso que nos afetou no último mês. Eles merecem todo meu respeito e admiração. Com todo o barulho que fazem fora, eles têm a cabeça boa para fazer aquilo que sabem, que é treinar e se prepararem para ganhar", disse Abel, após vitória contra o América-MG.

QUAIS SÃO AS 'BASES' DO PALMEIRAS CITADAS POR ABEL?

Força na bola parada e cruzamentos letais. Contra o América-MG, o Palmeiras marcou dois gols de cabeça aproveitando a bola aérea. O primeiro foi com o zagueiro Murilo após cobrança de falta de Gabriel Menino, enquanto o segundo foi de Artur, que apesar da baixa estatura (1,68m) aproveitou cruzamento de Mayke e vem se destacando no fundamento. Os gols de defensores e em jogadas de bola aérea foram importantes na campanha do título brasileiro no ano passado.

Gols de Rony como 9. Apesar de ser um dos jogadores mais questionados pela torcida no time titular, por conta dos gols perdidos e da concorrência de Endrick e Flaco López, Abel Ferreira não abre mão de Rony em seu "onze ideal". No jogo do fim de semana, o camisa 10 marcou dois belos gols atuando no comando do ataque e mostrou estar retomando seu melhor desempenho em momento importante da temporada após se lesionar na reta final do Paulista.

Veiga voltando a ser destaque. O camisa 23 vivia fase ruim após servir a seleção brasileira, com jogos sem marcar e pênalti perdido em jogo importante contra o Botafogo. No entanto, Veiga foi destaque na vitória por 3 a 1 contra o Fortaleza há duas semanas e deu boa assistência para Rony contra o América-MG.

Recuperação física e mental. O Palmeiras sai da crise que viveu nos últimos tempos vendo alguns pilares do time retomarem aos poucos sua melhor forma física: Murilo, Marcos Rocha, Zé Rafael, Rony e Dudu, todos considerados titulares, se recuperaram de lesões sofridas e estão em condições de jogo. Os bons resultados da sequência pelo Brasileiro também aliviam a pressão psicológica que pairava sobre o grupo.

PALMEIRAS AMENIZA CRISE ANTES DE DECISÃO NA LIBERTADORES

Antes da vitória contra o Fortaleza no dia 22 de agosto, o Palmeiras estava há cinco jogos sem vencer e vivia cobrança ainda maior por conta da eliminação para o São Paulo nas quartas de final da Copa do Brasil.

No entanto, a impressão que ficou após a vitória contra o América-MG é de que a equipe de Abel Ferreira reencontrou o caminho para buscar mais conquistas no restante da temporada.

ESCALAÇÕES

Nesta quarta-feira, Abel tem como dúvida o atacante Dudu, que se recupera de dores na perna direita.

Uma possível escalação inicial do clube alviverde tem: Weverton; Mayke (Marcos Rocha), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Dudu (Jhon Jhon), Artur e Rony.

O Atlético-MG, por sua vez, comandado por Luiz Felipe Scolari, deve ir a campo com: Everson; Saravia, Igor Rabello, Jemerson e Guilherme Arana; Battaglia, Zaracho e Otávio; Pavón, Paulinho e Hulk.

Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Horário: Às 21h20 (de Brasília) desta quarta-feira (2)

Árbitro: Facundo Tello (Argentina)

VAR: German Delfino (Argentina)

Transmissão: Globo e Paramount+