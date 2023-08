SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Róger Guedes aceitou uma proposta do Al-Rayyan, do Qatar, e deixará o Corinthians.

O Corinthians acertou nesta terça-feira (1) a venda de Róger Guedes ao Al-Rayyan. O atacante deve viajar ao Qatar já nesta quarta. A informação foi inicialmente publicada pelo GE.

O Timão fez de tudo para segurar o jogador, mas a proposta de aumento salarial e a promessa de liberá-lo em dezembro não foram suficientes.

A oferta do Al-Rayyan envolve um salário astronômico para Róger Guedes, muito maior do que o Corinthians pode pagar. Detentor de apenas 40% dos direitos econômicos, o Timão receberá uma quantia menor dos valores, que ainda não foram revelados.

O Corinthians terá pouco tempo para encontrar um substituto no mercado. A janela internacional de transferências fecha amanhã para atletas com contrato. Quem estiver livre pode ser inscrito no Campeonato Brasileiro até 15 de setembro e na Copa do Brasil até oito de agosto.

Róger Guedes fez 43 gols em 126 jogos pelo Corinthians e era o principal destaque da equipe de Vanderlei Luxemburgo ao lado de Renato Augusto.

