SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O River Plate teve um 2° tempo que fez jus ao nome de seu estádio, venceu o Inter de virada por 2 a 1 no Monumental de Núñez, nesta terça-feira (1º), e largou na frente por uma vaga nas quartas de final da Libertadores. O jovem Solari mudou a cara do jogo e fez os dois gols para sua equipe, enquanto Enner Valencia, ainda na etapa inicial, marcou para os gaúchos.

Com o resultado, a equipe de Martín Demichelis pode até empatar na partida de volta para garantir um lugar na próxima fase do torneio continental.

River e Inter voltam a jogar na próxima terça-feira (8), desta vez no Beira-Rio. Quem vencer no placar agregado fica com a vaga nas quartas de final, elimina o adversário e encara o vencedor de Bolívar e Athletico.

COMO FOI O JOGO

O River esboçou uma pressão no 1° tempo, mas acabou neutralizado por um Inter organizado, que foi premiado com um gol de Enner Valencia pouco antes do intervalo ?foi o primeiro do equatoriano com a nova camisa.

Na etapa final, Solari substituiu Enzo Pérez e tomou conta do jogo mesmo diante de um inspirado Rochet: o jovem de 22 anos fez dois gols, garantiu a virada dos mandantes e enlouqueceu o estádio em Buenos Aires.

GOLS E DESTAQUES

Mandantes assustam. Os primeiros lances de perigo do jogo partiram do River: primeiro, Nacho Fernández, ex-Atlético-MG, recebeu cruzamento de De La Cruz e errou o alvo. Depois, já na casa dos 16 minutos, Beltrán chutou forte e obrigou Rochet a espalmar para escanteio.

Enner quase faz pintura. O Inter respondeu com Enner Valencia, que aproveitou sobra dentro da grande área e emendou uma linda bicicleta ? a bola, no entanto, passou por cima da meta de Armani, mas abriu caminho para novas investidas gaúchas diante de uma partida truncada e recheada de faltas.

Enner, agora sim, desencanta. Aos poucos, a equipe de Coudet conseguiu segurar a pressão adversária, colocou a bola no chão e engatou boas jogadas ofensivas até os acréscimos. Foi quando Enner Valencia brilhou: em falta cobrada por Alan Patrick, o equatoriano de 33 anos se antecipou, cabeceou firme e balançou as redes pela primeira vez com a camisa do Inter: 1 a 0.

Rochet brilha em meio a amasso. Os donos da casa voltaram para o 2° tempo dispostos a pressionar os brasileiros, que usaram a frieza de um uruguaio para evitar o pior: Rochet, praticamente em dois lances seguidos, fez brilhantes defesas em finalizações de Barco e De La Cruz antes dos dez minutos. O goleiro voltou a barrar o ataque do River pouco tempo depois.

Clima esquenta em dividida. Como esperado, o confronto ganhou ares de tensão e gerou dor de cabeça ao árbitro Jesus Valenzuela: Aránguiz e Casco disputaram a mesma bola de carrinho e deram início a um bate-boca generalizado ?o atleta do Inter, por ter acertado o rival com maior intensidade, levou cartão amarelo.

Reserva entra e empata. Demichelis lançou seu time ao ataque colocando o atacante Solari no lugar do volante Enzo Pérez. Deu certo: em sua primeira jogada, o jovem de 22 anos recebeu linda bola de De La Cruz pela ponta direita (que deixou Renê no chão) e, cara a cara com Rochet, não titubeou e igualou o marcador: 1 a 1.

Solari, monumental, vira. O River continuou martelando e decretou a vitória justamente com Solari. Ele recebeu novo passe em profundidade ? desta vez de Beltrán ? e voltou a superar o goleiro do Inter, enlouquecendo um Monumental de Núñez lotado e colocando os argentinos em vantagem para o duelo de volta: 2 a 1.

Estádio: Monumental de Núñez, em Buenos Aires (Argentina)

Árbitro: Jesus Valenzuela (VEN)

Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)

VAR: Juan Lara (CHI)

Cartões amarelos: Nacho Fernández, González Pirez (RIV); Bustos, Mercado, Aránguiz, Johnny, Pedro Henrique (INT)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Enner Valencia (INT), aos 46 min do 1° tempo; Solari (RIV), aos 19 min e aos 34 min do 2° tempo

RIVER PLATE

Armani; Casco, González Pirez, Paulo Díaz e Enzo Díaz; Pérez (Solari), Aliendro, Nacho Fernández (Palavecino) e De La Cruz (Santiago Simón); Barco e Beltrán (Matías Suárez). T.: Martín Demichelis

INTERNACIONAL

Rochet; Bustos (Igor Gomes), Mercado, Vitão e Renê; Johnny, Aránguiz (Rômulo), De Peña, Alan Patrick (Pedro Henrique) e Wanderson (Campanharo); Enner Valencia (Luiz Adriano). T.: Eduardo Coudet