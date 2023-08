SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Fluminense e Argentinos Juniors empataram por 1 a 1 na noite desta terça-feira (1), pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, no Estádio Diego Armando Maradona, na Argentina.

A partida foi marcada pela expulsão de Marcelo depois de uma entrada forte que causou uma lesão grave em Luciano Sánchez, defensor do time argentino. Mais tarde, o meia Heredia foi para o gol depois que o goleiro Martín Arias foi expulso ? o Argentinos Juniors não podia mais fazer substituições.

O jogo de volta está agendado para a outra terça-feira, dia 8 de agosto, no mesmo horário, no estádio do Maracanã. Quem vencer avança e pega o vencedor de Flamengo x Olimpia, do Paraguai, nas quartas de final.

Antes da decisão na Libertadores, o Fluminense tem uma importante partida válida pelo Brasileirão. No sábado (5), a equipe carioca recebe o Palmeiras, às 21h (de Brasília), no Maracanã. Já o Argentinos Juniors terá bastante tempo para treinar antes da decisão da vaga, uma vez que o jogo da volta é seu compromisso mais próximo.

COMO FOI O JOGO

A partida começou com o Argentinos Juniors melhor, pressionando e dificultando a saída de bola do Fluminense. A insistência do time argentino funcionou, já que, ao apostar nas jogadas aéreas, abriu o placar aos 12 minutos de jogo com Ávalos.

Depois do gol, o time carioca melhorou na partida e teve um pouco mais de posse de bola. Apesar da bola no pé, a equipe brasileira não chegou a incomodar muito o goleiro Martín Arias.

A volta do intervalo teve mais equilíbrio, com ambas as equipes tendo chances de chegar ao gol. Mas foi o Fluminense que quase empatou com um chute de André no travessão, que ainda pegou o rebote, mas mandou para fora.

O Fluminense teve Marcelo expulso depois de uma entrada forte em Sánchez. Quando percebeu a lesão no defensor, o brasileiro se desesperou e começou a chorar já tendo visto a gravidade.

O goleiro do Argentinos Juniors foi expulso em um lance com Diogo Barbosa fora de área. O técnico da equipe mandante não podia mais parar o jogo e teve de improvisar um jogador de linha no gol.

Apesar de todo o clima, aumentado pela presença do jogador de linha no gol, o Fluminense empatou com Samuel Xavier, mandando uma verdadeira bomba, de primeira, no ângulo.

GOLS E LANCES IMPORTANTES

Pênalti? - Com apenas quatro minutos de jogo, um possível pênalti foi pedido pelos jogadores do Argentinos Juniors. No lance, a bola explodiu na defesa do Fluminense, e os jogadores do time da casa pediram o toque de mão da defesa tricolor. Após a análise do VAR, o árbitro mandou o jogo seguir.

1 x 0 - Aos 14 minutos, Bittolo chegou até a linha de fundo e levantou a bola na área do Fluminense. Ávalos desviou, Cabrera ficou com ela na direita e devolveu para o próprio Ávalos finalizar de voleio e abrir o placar.

Fábio salvou! - Aos 36 do primeiro tempo, a defesa do Fluminense falhou, e a bola sobrou livre para Gondou, que carregou com liberdade até a área do Fluminense para tocar para Ávalos, sem marcação. O atacante finalizou forte, frente a frente com o goleiro, mas Fábio fez uma defesa incrível e salvou o time carioca.

Quase o empate! - Com oito minutos do segundo tempo, André recebeu a bola de Samuel Xavier na entrada da área, avançou e chutou cruzado na trave. A bola ainda sobrou para ele, que mandou uma bomba por cima do travessão.

Lesão impressionante - Aos dez minutos do 2° tempo, o argentino tentou desarmar uma bola que era, até então, dominada por Marcelo. O lateral brasileiro, no entanto, adiantou demais e pisou acidentalmente no meio da perna do adversário, que caiu gritando de dor. Marcelo se desesperou no momento da falta e chamou imediatamente os médicos para atendimento a Sánchez. O árbitro da partida expulsou o jogador do Fluminense, que deixou o gramado chorando diante do ocorrido.

Na trave de novo! - Keno recebeu a bola na entrada da área do Argentinos, girou, chutou rasteiro e viu a bola passando raspando na trave de Arias e indo para a linha de fundo.

Goleiro expulso! - Aos 30 minutos, Diogo Barbosa recebeu um ótimo lançamento de Cano perto da área. O goleiro se antecipou para ficar com ela, mas acabou chegando com tudo só no corpo do lateral. Vermelho direto para Arias.

Meia foi para o gol - Heredia assumiu a posição do goleiro expulso. No primeiro lance dele na nova função, Leo cobrou a falta na barreira, e Nino ficou com a sobra. A bola desviou na marcação e foi para escanteio.

1 x 1 - Com 41 minutos, Diogo Barbosa levantou a bola na área do Argentinos e a defesa afastou. Cano ficou com a sobra e passou para Leo, que ajeitou de cabeça para Samuel Xavier mandar uma bomba, de primeira, no ângulo.

Foi gol, mas não valeu - Na reta final, Diogo Barbosa lançou para Leo Fernandez, na área do Argentinos, e o uruguaio bateu para dentro, mas a arbitragem marcou o impedimento, confirmado pelo VAR.

Estádio: Diego Armando Maradona, na Argentina

Árbitro: Piero Maza (CHI)

Assistentes: Jose Retamal (CHI) e Alejandro Molina (CHI)

VAR: Rodrigo Carvajal (CHI)

Cartões amarelos: Villalba, Di Cesare (ARG), Felipe Melo, Arias (FLU)

Cartões vermelhos: Marcelo (FLU), Martín Arias (ARG)

Gols: Ávalos (14'/1ºT), Samuel Xavier (41'/2ºT)

ARGENTINOS JUNIORS

Martín Arias; Luciano Sánchez (Minissale), Di Cesare e Villalba; Cabrera, Redondo, Moyano, González Metilli (Matías Vera) e Bíttolo; Gondou (Heredia) e Ávalos (Verón). T.: Gabriel Milito

FLUMINENSE

Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo (Martinelli) e Marcelo; André, Lima, Paulo Henrique Ganso (Diogo Barbosa); Jhon Arias (Yony González), Keno (Leo Fernández) e Germán Cano. T.: Fernando Diniz