SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O atacante Róger Guedes, de 26 anos, não joga mais pelo Corinthians.

O jogador aceitou a proposta do Al Rayyan, do Qatar, que ofereceu 10 milhões de euros, cerca de 52,7 milhões de reais, por seu passe. Da quantia, 21 milhões de reais ficam com o Corinthians, que detém 40% dos direitos de compra de Guedes.

Ele já tinha sido deixado de fora da lista de relacionados para a partida contra o Newell's Old Boys, pela Copa Sul-Americana, nesta terça (1º). Agora, deixa espaço aberto para o lado esquerdo do ataque corintiano e ruma ao Qatar ao lado de outros dois brasileiros, Thiago Mendes, ex-Lyon, com passagem pelo São Paulo, e Gabriel Pereira, vindo do New York City, revelado pelo Corinthians.

Depois da partida contra o time argentino, o presidente do Corinthians, Duilio Monteiro Alves confirmou a saída. "Eu, como torcedor, compartilho desse sentimento, fico chateado, gostaria que o Róger permanecesse, mas infelizmente são coisas do futebol, de contratos, de compromissos, de vontade de um ser humano, e o Corinthians fez de tudo".

Segundo o dirigente, o clube tentou renovar o contrato e discutiu a compra dos direitos do jogador, mas Guedes preferiu sair.

Artilheiro da equipe na temporada, com 21 gols, o atacante marcou seu último gol no final de semana, contra o Vasco, na vitória por 3 a 1, em partida que fica marcada como sua despedida.

Com o tento, sagrou-se o maior artilheiro da Neo Química Arena, superando Jô: tem 31 gols no estádio. Em toda sua passagem, marcou 43 vezes em 126 jogos disputados.

Antes de defender o Corinthians, passou por Criciúma, Palmeiras, Atlético Mineiro e pelo Shandong Taishan, da China.

Tags:

Qatar