MACEIÓ, AL (FOLHAPRESS) - Marta rodou todo o estádio cumprimentando os torcedores que assistiram à sua despedida das Copas do Mundo.

Em entrevista após o empate com a Jamaica, que eliminou o Brasil do torneio, a alagoana desabafou sobre a situação do futebol feminino e pediu que as pessoas continuem apoiando.

"É difícil falar num momento desses. Nem nos meus piores pesadelos foi a Copa que eu sonhava. É só o começo. O povo brasileiro pedia renovação, tá tendo renovação. A única velha sou eu e talvez a Tami. A maioria são meninas que têm muito talento, caminho enorme pela frente. É só o começo para elas.

Eu termino aqui, mas elas continuam. Vocês pediram renovação e está tendo", começou ela.

"A Marta acaba por aqui. Não tem mais Copa para a Marta. Estou muito grata pela oportunidade que tive de jogar mais uma Copa. E estou muito contente pelo que vem acontecendo no futebol brasileiro e no mundo. Para elas, é só o começo. Para mim, é o fim da linha", afirmou a camisa 10 da seleção brasileira.

"Eu quero que as pessoas no nosso Brasil continuem tendo o mesmo entusiasmo de quando começou a Copa, que continuem apoiando, porque as coisas não acontecem de um dia para o outro. Estamos vendo seleções que tomavam de 7, 8, 10 e jogando de igual para com os grandes. Isso mostra que o futebol feminino dá lucro, dá prazer de assistir", disse.

*

NÚMEROS DE MARTA NA COPA DE 2023

- 15 minutos em campo contra o Panamá

- 14 minutos em campo contra a França

- 79 minutos em campo contra a Jamaica

NÚMEROS DE MARTA PELA SELEÇÃO

- 6 participações em Copas do Mundo

- 17 gols em Copas (maior artilheira entre homens e mulheres)

- 6x melhor do mundo - 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2018

- 122 gols em 189 jogos pelo Brasil

- Vice-campeã do Mundo - 2007

- Prata nas Olimpíadas - 2004 e 2008

- Campeã Copa América - 2003, 2010 e 2018

- Campeã Jogos Pan-Americanos - 2003 e 2007