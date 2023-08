SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Vanderlei Luxemburgo já começou a reinventar o Corinthians sem Róger Guedes e tratou como sendo "do futebol" a venda do artilheiro ao futebol árabe.

O técnico confirmou que não poderá mais contar com o goleador alvinegro na temporada. Autor de 21 gols em 41 jogos em 2023, o atacante de 26 anos foi liberado para assinar com o Al Rayyan, do Qatar.

Ele classificou a saída de Guedes como "impossível de não acontecer". O técnico ponderou que espera a negociação se concretizar para se aprofundar sobre o assunto, mas adiantou que precisará montar a equipe sem o jogador.

O treinador definiu o jovem Guilherme Biro como o "substituto" pela esquerda na primeira partida sem o camisa 10. O comandante corintiano escalou um time alternativo na vitória de virada por 2 a 1 sobre o Newell's, na Neo Quimica Arena, pela ida das oitavas da Sul-Americana.

Luxemburgo descartou perda de competitividade e disse que "trabalhará o conjunto" para ocupar o espaço deixado por Guedes. O jovem Wesley, uma entre as opções no banco, aproveitou a oportunidade que teve ao entrar no segundo tempo contra a equipe argentina e fez seu primeiro gol pelo profissional.

O Corinthians se vê sem a principal referência no ataque diante da sua maior sequência invicta no ano. A equipe não perde há oito jogos, tendo sete vitórias e um empate, enquanto ainda disputa três competições na temporada.

O QUE LUXEMBURGO DISSE SOBRE A SAÍDA DE GUEDES

Negociação de Guedes: "Conversamos, ele saiu ontem. Tem coisas que são impossíveis de não acontecer. Vejo que são do futebol. Ele está liberado para fazer exames, vamos esperar concretizar a venda para falar mais. Se acontecer, vamos ter que falar da equipe sem Róger".

Futuro sem o artilheiro: "Tenho que montar equipe sem ele. Sou obrigado a pensar em situação sem Róger, mas ainda tem tempo para poder pensar".

Falta de competitividade sem Guedes? "Não tem nada a ver competitividade com nome do jogador. O Corinthians é o Corinthians, tem que estar preparado pra competir e jogar. Não estamos pedindo licença, estamos ocupando espaço com qualidade, chegando e olhando para frente".