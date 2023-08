SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Nouhalia Benzina fez história no último domingo (30). Ao entrar em campo na vitória do Marrocos por 1 a 0 sobre a Coreia do Sul, ela se tornou a primeira atleta a jogar uma Copa do Mundo usando um hijab.

O QUE ACONTECEU

Depois da partida, Benzina se disse feliz por sentir que representou muitas pessoas -especialmente países árabes. A seleção marroquina é a primeira de uma nação árabe a se classificar para uma Copa Feminina.

A zagueira entende que a mensagem deixada com o uso do hijab vai além do esporte: como uma escolha, é importante que ele traga orgulho.

Marrocos ainda tem chances de classificação para as oitavas de final. Para isso, precisa vencer a Colômbia na última rodada do Grupo H, nesta quinta-feira (3).

"Graças a Deus, sou a primeira jogadora marroquina ou árabe a usar um hijab e representar os países árabes. e estou muito feliz por isso. [...] Minha mensagem para quem usa hijab é continuar com seus sonhos. Não tem a ver com o esporte, é uma escolha pessoal, e é importante você se apegar a ela, se é uma coisa que te dá orgulho em todo lugar", disse a jogadora.