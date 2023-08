SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de sair perdendo logo no segundo minuto, a França se impôs e goleou o Panamá por 6 a 3 para garantir a vaga nas oitavas de final e a primeira colocação do Grupo F. O jogo foi no Allianz Stadium, em Sydney, na Austrália.

Diani foi o grande destaque da partida, com três gols; Lakrar, Le Garrec e Bècho também marcaram para as francesas, enquanto Marta Cox, Pinzón e Lineth Cedeño anotaram os tentos panamenhos.

Com o triunfo, as francesas chegaram a sete pontos no Grupo F, garantindo a vaga nas oitavas de final e a primeira colocação. Agora, a França enfrenta o segundo colocado do Grupo H, que será definido nesta quinta-feira (3).

As panamenhas entraram em campo eliminadas e deixaram a Copa sem pontuar, na lanterna do grupo. A Jamaica, em segundo lugar, com cinco pontos, e o Brasil, em terceiro, com quatro, completaram a chave

CURIOSIDADES

O gol de Marta Cox, marcado com menos de dois minutos de jogo, foi o mais rápido da Copa Feminina. Além disso, foi o primeiro tento de falta anotado no torneio.

Além de entrar nos arquivos da Copa, o gol de Cox está na história da seleção panamenha: foi o primeiro do Panamá em um Mundial.

COMO FOI O JOGO

Susto inicial não abala francesas. O Panamá abriu o placar com um golaço a um minuto e meio de jogo. No entanto, a França, não se abalou e se impôs na partida mesmo com o placar adverso e várias reservas em campo (Renard, Le Sommer, Toletti e Karchaoui foram poupadas, por exemplo). Aos poucos, as chances criadas aumentaram e foram aproveitadas, com uma goleada construída antes do intervalo.

França desacelera e Panamá aproveita. Com o resultado praticamente definido, a França pisou no freio desde o início do segundo tempo. Leve, o Panamá cresceu em campo, e conseguiu chegar com perigo e marcar mais duas vezes. Mesmo sem forçar, a França também fez mais dois.

PANAMÁ

Bailey; Jaén, Natis (Espinosa), Pinzón e Baltrip-Reyes; Salazar (L. Cedeño), Cedeño (González), Montenegro (Hernández) e Cox; Quintero e Tanner (Mills). Técnica: Ignacio Quintana.

FRANÇA

Peyraud-Magnin; Périsset, Lakrar, De Almeida e Cascarino; Le Garrec, Geyoro (Majri), Bacha (Asseyi) e Mateo; Diani (Fazer) e Bècho. Técnico: Hervé Renard

Estádio: Allianz Stadium, em Sydney (Austrália)

Público: 40.498

Árbitra: Laura Fortunato (Argentina)

Assistentes: Mariana de Almeida (Argentina) e Daiana Milone (Argentina)

Cartões amarelos: Pinzón (PAN)

Gols: Marta Cox (PAN), aos 2', Lakrar (FRA), aos 19', Diani (FRA), aos 28' e 37', e Le Garrec (FRA), aos 50 minutos do primeiro tempo; Diani (FRA), aos 7', Pinzón (PAN, aos 18', Lineth Cedeño (PAN), aos 43', e Bècho (FRA), aos 54 minutos do segundo tempo.