A Copa do Mundo de Futebol de 2026 trará algumas novidades em relação à última edição: teremos a participação de 48 seleções nacionais e pela primeira vez três sedes: Estados Unidos, Canadá e México.

As sedes trazem boas recordações para a nossa seleção, já que no México em 1970 conquistamos o nosso tricampeonato ao derrotar a Itália por 4x1 em pleno estádio Azteca e trouxemos em definitivo a taça Jules Rimet para casa.

Passados 24 anos estavam frente a frente na final da Copa de 94 em Los Angeles novamente a Seleção Canarinho e a seleção italiana, a temida Azzurra.

A partida terminou empatada e a decisão foi para a cobrança de pênaltis, quando o Brasil se sagra campeão pela quarta vez.

Apesar de faltarem ainda três anos para o evento, as plataformas de apostas fazem suas avaliações estudando as possibilidades de cada seleção participante com chances de chegar à final.

Dentre as mais prováveis campeãs são citadas a Argentina, Brasil, França e Inglaterra. Para quem gosta de apostas esportivas o site Apostando24.com traz uma série de informações e dicas para que você faça sua aposta com segurança e ainda aproveite as promoções e bônus oferecidos.

Em 2026 não será necessário construir nenhum estádio para o evento, os estádios existentes serão atualizados ou ampliados.

Estádios da Copa do Mundo de 2026

AT&T Stadium

Arlington, Estados Unidos

Capacidade: 80 a 105.000

O AT&T Stadium situado em Dallas, Texas é conhecido como Cowboys Stadium por ser o estádio do Dallas Cowboys da NFL. Foi inaugurado em 2009 e possui teto retrátil e em sua construção foram utilizadas tecnologias inovadoras. É possível que seja o estádio da grande final.

SoFi Stadium

Los Angeles, Estados Unidos

Capacidade: 70.000

Este estádio que é a casa do Los Angeles Rams e do Los Angeles Chargers, dois clubes de futebol americano da National Football League (NFL) e recebeu o Super Bowl em 2022.

Inaugurado em 2020 tem possibilidade de ter sua capacidade aumentada para até 100.000 espectadores. Um estádio coberto de material transparente que deixa os raios de sol penetrarem causando uma sensação de ar livre mesmo dentro de uma estrutura gigante.

Lincoln Financial Field

Philadelphia, Estados Unidos

Capacidade: 69.000

Conhecido como The Linc é o estádio do clube de futebol americano Philadelphia Eagles (NFL).

Possui uma arquitetura moderna e avançada.

Mercedes-Benz Stadium

Atlanta, Estados Unidos

Capacidade: 82.500

Inaugurado em 2017 é a casa do Atlanta Falcons (NFL) e também do clube de futebol Atlanta United FC da MLS (Major League Soccer).

Possuindo um teto retrátil que é uma verdadeira obra de arte, além de possuir recursos ecológicos como reciclagem de resíduos, coleta da água de chuva e painéis solares.

Gillette Stadium

Foxborough, Estados Unidos

Capacidade: 65.878

É o estádio do time de futebol americano New England Patriots e também do time de futebol New England Revolution. Ele tem grama natural, que é aquecida no período do inverno através de aquecimento subterrâneo.

Levi’s Stadium

Santa Clara, Estados Unidos

Capacidade: 75.000

Construído em 2014 em Santa Clara, na Califórnia, é o estádio do San Francisco 49ers da NFL.

É um dos estádios mais tecnológicos da NFL dispondo de Wi-Fi de alta velocidade em todo o estádio, telões de alta definição e ainda dispõe de uma série de tecnologias sustentáveis.

Lumen Field

Seattle, Estados Unidos

Capacidade: 72.000

Utilizado em jogos de futebol americano e futebol sendo a casa do Seattle Seahawks e do time de futebol Seattle Sounders.

Um estádio de arquitetura moderna, com cobertura retrátil e vários recursos sustentáveis.

NRG Stadium

Houston, Estados Unidos

Capacidade: 71.500

Localizado em Houston, Texas pertence ao clube de futebol americano do Houston Texans, possui uma iluminação por LED mais moderna do planeta e o edifício é todo recoberto por uma malha de aço.

Hard Rock Stadium

Miami, Estados Unidos

Capacidade: 65.326

Inaugurado em 1987, porém passou por uma série de reformas, sendo a última em 2016. É a casa do Miami Dolphins da NFL e nele podem se realizar não só jogos de futebol americano, mas também de baseball e futebol.

MetLife Stadium

Nova Jérsei, Estados Unidos

Capacidade: 82.500

É o estádio do New York Jets e do New York Giants da National Football League.

Considerado o estádio mais verde da NFL graças a sua sustentabilidade, tem uma cobertura em alumínio que fica iluminada de acordo com a cor do time em campo.

Arrowhead Stadium

Kansas City, Estados Unidos

Capacidade: 76.000

O Arrowhead Stadium inaugurado em 1972 é a casa do Kansas City Chiefs da National Football League (NFL).

O estádio foi completamente reformado em 2010 e é considerado um verdadeiro alçapão pelos seus adversários.

BC Place

Vancouver, Canadá

Capacidade: 54.000

É o maior estádio com teto inflável do mundo e pertence ao Estado. Ali é a casa do time de futebol americano British Columbia Lions da Canadian Football League e do time de futebol

Vancouver Whitecaps da MLS.

Reinaugurado em 2011, possui teto retrátil que permite a passagem dos raios solares além de possuir um sistema de iluminação moderno e captação de água de chuva.

Estádio Azteca

Cidade do México, México

Capacidade: 87.000

O Estádio Azteca, palco de duas finais de Copas do Mundo em 1970 e 1986 e por onde gênios da bola desfilaram, hoje recebe 87.000 espectadores, mas já chegou a ter capacidade para até 131.000 pessoas.

Nele jogam a Seleção Mexicana e clubes como o América do México.

Estádio BBVA

Monterrey, México

Capacidade: 53.000

Também conhecido como “Gigante de Aço” é a casa do Monterrey Club de Fútbol. Um estádio coberto com um sistema de iluminação LED de última geração, energia solar que gera eletricidade para todo o estádio, captação de água da chuva e sistemas de tratamento de água.

Estádio Akron

Jalisco, México

Capacidade: 49.000

Casa do Chivas Guadalajara, o Akron foi inaugurado em 2010 possui um desenho vanguardista que permite o aproveitamento dos recursos naturais em harmonia com o meio ambiente.

