RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O Flamengo enfrenta o Olimpia-PAR nesta quinta-feira (3), às 21h, pelas oitavas de final da Libertadores, no Maracanã.

O time carioca chegou ao mata-mata como vice do grupo A, atrás do Racing-ARG. O rival paraguaio foi o primeiro colocado do grupo H.

Quem passar de fase pegará o Fluminense ou o Argentinos Juniors-ARG nas quartas de final.

As duas equipes disputaram 16 partidas ao longo da história. O Flamengo leva vantagem, com sete vitórias, ante quatro do time paraguaio e cinco empates.

No último encontro, a equipe carioca atropelou o Olimpia-PAR pelas quartas de final da Libertadores de 2021: 4 a 1 no Paraguai e 5 a 1 no Brasil.

O Flamengo vem de vitória por 2 a 1 contra o Atlético-MG, no Brasileiro, quando o preparador físico Pablo Fernández agrediu o atacante Pedro.

O jogador foi suspenso por e multado pelo clube rubro-negro nesta quarta-feira (2), graças ao episódio com o Fernández e por ter se ausentado do treino desta segunda-feira (31) sem justificativa prévia.

Por outro lado, o técnico Dorival Júnior deve contar com o retorno de David Luiz, que se recuperava de dores no joelho direito.

Uma possível escalação inicial do Flamengo tem: Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz (Léo Pereira) e Filipe Luís; Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.

O principal desfalque do Olimpia-PAR será o goleiro Gastón Olveira, que quebrou o braço direito na derrota por 3 a 2 contra o Resistencia, pelo Campeonato Paraguaio, em 15 de julho.

O time comandado por Francisco Are pode ir a campo com: Juan Espínola; Víctor Salazar, Luis Zárate, Mateo Gamarra e Facundo Zabala; Alejandro Silva, Richard Ortiz, Marcos Gómez e Iván Torres; Hugo Fernández e Fernando Cardozo.

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: Às 21h (de Brasília) desta quinta-feira (3)

Árbitro: Darío Herrera (Argentina)

VAR: Mauro Vigliano (Argentina)

Transmissão: ESPN e Star+