SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A quatro dias da estreia do Arsenal em um jogo oficial na temporada 2023/24, a equipe perdeu um de seus jogadores titulares.

Gabriel Jesus sentiu problema no joelho. O clube anunciou a lesão nesta quarta-feira (2), antes de o Arsenal entrar em campo contra o Monaco, pelo torneio amistoso Copa Emirates. A partida terminou 1 a 1, e os londrinos ganharam nos pênaltis.

O técnico Mikel Arteta disse que o brasileiro deve ser desfalque "por algumas semanas". O comandante detalhou a situação de Gabriel Jesus:

"Infelizmente, ele passou por um pequeno procedimento nesta manhã. Ele sentiu desconforto no joelho que lhe causou alguns problemas, então foi necessário tratar. Ele vai ficar fora por algumas semanas", disse Arteta.

Gabriel Jesus participou de todos os jogos do Arsenal nesta pré-temporada antes de hoje. O atacante entrou em campo quatro vezes, duas como titular, e deixou sua marca na goleada sobre o MLS All-Stars.

O Arsenal tem jogo valendo taça já no próximo domingo (6). Os Gunners enfrentam o Manchester City em Wembley pela Supercopa da Inglaterra. A estreia pela Premier League acontece em 12 de agosto, em casa, contra o Nottingham Forest.

Gabriel Jesus perdeu parte significativa da última temporada após lesão no joelho. O atacante sentiu o problema no menisco durante a Copa do Mundo, com a seleção brasileira, e deixou a delegação após a fase de grupos. O camisa 9 precisou passar por cirurgia e ficou três meses afastado dos gramados.