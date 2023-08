SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com 100% das seleções africanas classificadas, favoritas eliminadas e outras colocadas em xeque, as oitavas de final da Copa do Mundo começam neste sábado (5).

A última rodada da fase de grupos aconteceu nesta quinta-feira (3), com a terceira rodada do Grupo H e reservou uma das maiores zebras da história do torneio. A bicampeã Alemanha caiu na fase inicial pela primeira vez.

A primeira etapa eliminatória terá confrontos que, antes do início do Mundial, eram considerados improváveis, como Colômbia contra Jamaica e um clássico do futebol feminino: Suécia x Estados Unidos.

Confira abaixo os confrontos das oitavas de final da Copa (horários de Brasília):

Sábado

2h Suíça x Espanha

5h Japão x Noruega

23h Holanda x África do Sul

Domingo (6)

6h Suécia x Estados Unidos

Segunda-feira (7)

4h30 Inglaterra x Nigéria

7h30 Austrália x Dinamarca

Terça-feira (8)

5h Colômbia x Jamaica

8h França x Marrocos