SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois do empate sem gols com a Jamaica que eliminou o Brasil na primeira fase da Copa do Mundo Feminina, a lateral-esquerda Tamires avaliou, em entrevista à CazéTV, que a seleção precisa de força emocional.

O QUE ELA DISSE

Mais força emocional: "Vai ficar uma lição de que Copa do Mundo se ganha jogo após jogo, que todos os adversários são fortes. Temos uma geração muito talentosa na seleção brasileira. Temos que ser mais fortes mentalmente. Temos que entender e jogar todos os jogos da forma que ele se encontra. Espero que as meninas mais novas compreendam o que é uma Copa do Mundo, que fique de lição para elas voltarem mais fortes em 2027"

Bloqueio jamaicano: "Faltou nosso gol. Um gol e a gente classificava. Jogamos para furar um bloqueio de uma linha de cinco, às vezes de seis da Jamaica. Infelizmente, não fomos felizes nas finalizações. Tivemos total controle do jogo, mas não fomos felizes nas finalizações"

Estrutura é o mínimo: "Não pode só dar força para o futebol feminino quando se ganha. É um processo, um trabalho ano após ano, são ciclos. A gente começou a ter mais visibilidade, a investir mais, a ter mais estrutura, e não podemos parar. Se pararmos por termos sido eliminadas, a próxima geração vai continuar para trás, em 2027 vai acontecer a mesma coisa -e vai seguir. Hoje, estamos muito tristes, sentimos muito essa derrota, mas que o trabalho não pare, a visibilidade e o investimento não parem, para que em 2027 a gente possa sorrir"

CAMPANHA DECEPCIONANTE

Esta foi a pior campanha do Brasil em Copas nos últimos 28 anos. Desde 1995, a seleção brasileira, que participou de todos os Mundiais, não ficava de fora da segunda fase.

Além do empate sem gols contra a Jamaica, o Brasil foi derrotado pela França por 2 a 1, e ganhou do Panamá por 4 a 0. Os quatro pontos deixaram a seleção brasileira com o terceiro lugar no Grupo F.

Em 2024, a seleção brasileira volta a disputar uma grande competição: os Jogos Olímpicos de Paris. A vaga foi garantida na última edição da Copa América, em que o Brasil foi campeão ao vencer a Colômbia na decisão.