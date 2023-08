MELBOURNE, AUSTRÁLIA (UOL/FOLHAPRESS) - Emocionada após se despedir das Copas do Mundo com uma frustrante eliminação na primeira fase, Marta projetou um futuro mais brilhante para a seleção.

O QUE ELA DISSE

Renovação da seleção: "Continuem apoiando, porque essas meninas aí têm um futuro muito longo aqui na seleção. Está apenas começando a jornada delas. A Marta não vai jogar mais uma Copa, obviamente, mas elas vão".

Confiança: "Na coletiva eu falei que estávamos confiantes, porque estávamos confiantes. Se você olhar o nosso time, tem muita menina talentosa, tem um potencial enorme. Mas a gente, infelizmente, falhou. Falhou na hora da definição, falhou na hora de manter a posse, falhou na hora de ter paciência pra jogar contra uma equipe que entrou com a proposta pra só se defender".

Sentimentos opostos: "É um misto de felicidade e tristeza, tristeza porque eu não queria voltar para casa agora, eu queria continuar aqui, queria ir até o final com elas e lutar por esse título aí. Mas teremos outras oportunidades, não como atleta, mas como uma grande torcedora, uma grande incentivadora e que vai estar sempre buscando ajudar a seleção brasileira, o futebol feminino no Brasil de alguma forma".

CAMPANHA DECEPCIONANTE

Além do empate sem gols contra a Jamaica, o Brasil foi derrotado pela França por 2 a 1, e ganhou do Panamá por 4 a 0. Os quatro pontos deixaram a seleção brasileira com o terceiro lugar no Grupo F.

Esta foi a pior campanha do Brasil em Copas nos últimos 28 anos. Desde 1995, a seleção brasileira, que participou de todos os Mundiais, não ficava de fora da segunda fase

As oitavas de final da Copa Feminina começam no próximo sábado (5), às 2h (de Brasília), quando Suíça e Espanha se enfrentam no Eden Park, em Auckland.